HORIZONT Awards: Barbara Schöneberger ist Medienfrau des Jahres (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Zum 37. Mal zeichnete HORIZONT, das Fachmedium fürMarketing, Agenturen und Medien der dfv Mediengruppe, gestern in der Alten Operin Frankfurt herausragende Führungspersönlichkeiten mit dem HORIZONT Award aus.Barbara Schöneberger ist die "Frau des Jahres 2019" in der Kategorie Medien:Sie ist ein mediales Gesamtkunstwerk: Moderatorin, Entertainerin, Namensgeberindes gleichnamigen Frauenmagazins von G+J. Seit 20 Jahren mischt BarbaraSchöneberger die deutsche TV-Gemeinde auf, sie begann ihre Karriere bei Sat 1,es folgte "Blondes Gift", später die eigene Samstagabend-Show ... Sie moderiertden Deutschen Radiopreis, verkündet die deutschen Punkte beim Eurovision SongContest, sie schreibt Kolumnen, sie singt.Eine Powerfrau mit vielen Talenten und unglaublichem Temperament.Mehr Infos: https://www.dfv.de/presse/aktuellemitteilungen/HORIZONT-Awards-gehen-an-Barbara-Schoeneberger-DDB-Germany-und-Nomos-Glashuette-3296