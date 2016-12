Frankfurt am Main (ots) - HORIZONT - Zeitung für Marketing,Werbung und Medien (dfv Mediengruppe) zeichnet mit dem HORIZONT Awardjedes Jahr herausragende Führungspersönlichkeiten der Branche in denKategorien "Marketing", "Agenturen" und "Medien" aus. Einehochkarätige Jury hat über die Preisträger der HORIZONT Awards 2016,die am 17. Januar in der Alten Oper in Frankfurt vergeben werden,entschieden: Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von BorussiaDortmund, wird in der Kategorie Marketing als Unternehmer des Jahresausgezeichnet. Agenturmanager des Jahres sind die Chefs von BBDOGermany, Frank Lotze und Wolfgang Schneider. Bernd Reichart,Geschäftsführer des TV-Senders Vox, ist der Medienmann des Jahres2016. In allen drei Kategorien würdigte die Jury Manager, die ihrGeschäft langfristig und konsequent mit strategischem Blickentwickelt haben.Die Preisträger:Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Fußball-BundesligistenBorussia Dortmund, wird für seine herausragenden Leistungen mit demden HORIZONT Award in der Kategorie Marketing geehrt. Watzke hatentscheidend dazu beigetragen, aus dem kriselnden UnternehmenDeutschlands zweitstärkste Fußball-Marke zu machen. Der Jury hatimponiert, mit welcher Beharrlichkeit, Kreativität und Mut Watzkeseit 2006 Borussia Dortmund neu aufgestellt hat. Der sportliche undder wirtschaftliche Erfolg sprechen für sich: Der BVB wurde in derÄra Watzke bisher zweimal Deutscher Meister und stand einmal imFinale der Champions League.In der Kategorie "Agenturen" wurde in diesem Jahr das Führungsduovon BBDO Germany, Frank Lotze und Wolfgang Schneider, ausgezeichnet.Beide stehen seit 2010 an der Spitze der Agentur. "Sie haben dietraditio-nell schwer zu führende BBDO-Gruppe wieder auf Kursgebracht", lautet das Urteil der Jury. Von Anfang an sei es ihreStrategie gewesen, das kreative Produkt wieder in den Mittelpunkt zurücken. Heute steht die Kernmarke BBDO wieder sehr gut da, auchandere Agenturen der Gruppe - etwa Interone, die Peter Schmidt Groupoder Ketchum Pleon - sind erfolgreich.Der Medienmann des Jahres heißt Bernd Reichart. DerGeschäftsführer von Vox hat die Jury beeindruckt, mit welchem Gespürfür Formate und Talente er den Sender erneuert und das Profilgeschärft hat. Mit Produktionen wie "Sing meinen Song", "Grill denHenssler" und nicht zuletzt mit der "Höhle der Löwen" habe er neueShows etabliert. Und mit dem "Club der roten Bänder" hat Reichart dieerste eigenproduzierte Serie bei Vox ins Programm geholt - mit großemErfolg. Im immer stärker fragmentierten TV-Markt konnte Vox denMarktanteil 2016 gegen den allgemeinen Trend steigern und macht nunQuote mit eigenen Formaten.Vergeben werden die HORIZONT Awards am 17. Januar 2017 in derAlten Oper in Frankfurt vor rund 1.000 Top-Entscheidern ausUnternehmen, Agenturen und Medien. Die Eröffnungsrede bei derPreisverleihung wird mit Yannick Bolloré, einer der wichtigstenManager der internationalen Werbeszene halten; er ist Chairman undCEO der französischen HAVAS-Gruppe.Umrahmt wird die Preisverleihung vom 9. Deutschen Medienkongress,ebenfalls in der Frankfurter Alten Oper. Unter dem Motto "Medien undMarken im 21. Jahrhundert - Kommunikation in der digitalen Welt"referieren am 17. und 18. Januar 2017 Top-Speaker wie Miriam Meckel(Wirtschaftswoche), Hans-Christian Schwingen (Telekom), WolfgangKrach (Süddeutsche Zeitung) und Kai Gniffke (ARD-aktuell). WeitereInformationen finden sich unter www.deutscher-medienkongress.de.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Horizont, übermittelt durch news aktuell