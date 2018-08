HORIBA Automotive Test Systems unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von FuelCon AG

Oberuesel, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Die Investition wird die Position von HORIBA als führendenAnbieter von Lösungen im Bereich der Entwicklung von Batterie- undBrennstoffzellensysteme für elektrifizierte Fahrzeuge festigen- FuelCon gewinnt Zugang zum globalen Netzwerk von HORIBA undstellt Validierungslösungen für zunehmend komplexereFahrzeugprüfanforderungen bereitHORIBA Automotive Test Systems hat heute die Vereinbarung derÜbernahme der FuelCon AG ("FuelCon") bekanntgegeben. FuelCon wirdTeil von HORIBA Automotive Test Systems, einer der führenden Anbieterfür Motor-, Antriebs-, Brems- und Emissionstestsysteme. Der Abschlussder Transaktion muss von den zuständigen Behörden noch genehmigtwerden.FuelCon, 2001 gegründet und mit seinem Hauptsitz inMagdeburg-Barleben ansässig, ist ein führender Hersteller undZulieferer für R&D- und EOL-Prüfstände (End-of-Line) undKomplettlösungen für die E-Mobility-Branche. Das Unternehmen verfügtüber ein umfassendes Know-how in Batterie- undBrennstoffzellenanwendungen.FuelCon hat sich mit der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungslösungen einen Namen gemacht und wird für seinfundiertes, technologisches Wissen von globalen OEMs und Tier-1ssowie internationalen Forschungslaboren geschätzt. Durch den Beitrittzur HORIBA Unternehmensgruppe kann FuelCon auf den wachsenden Bedarfan zunehmend komplexen Entwicklungs- und Validierungslösungenreagieren und das umfangreiche internationale Netzwerk von HORIBAnutzen.Diese Übernahme stellt einen strategischen Schritt für denHORIBA-Konzern dar, um seine Präsenz auf dem Markt für dieElektrifizierung von Fahrzeugen zu steigern. Durch den Kauf kannHORIBA eine umfassende Reihe von Test- und Entwicklungslösungen imgesamten Lebenszyklus von Batterien und Brennstoffzellenbereitstellen und so die wachsenden Anforderungen des globalenMarktes für E-Mobility besser erfüllen sowie von der steigendenNachfrage nach Validierungstechnologie profitieren.Dr. Georg Gillespie, Executive Chairman von HORIBA MIRA Ltd. undExecutive Vice President der HORIBA Automotive Test Systems: "ImEinklang mit globalen Megatrends erleben wir heute diefortschreitende Elektrifizierung des Transports mit einer Mischungaus reinen Elektroantrieben und komplexen hybriden Lösungen. Vordiesem Hintergrund war HORIBA auf der Suche nach einem passendenBranchenführer, der eine Vielzahl an technologischen Lösungen bietet,um unsere derzeitigen Geschäftstätigkeiten im BereichFahrzeugtestsysteme und unsere weltweite Führungsrolle im Bereich derEmissionsmessung zu ergänzen. Mit FuelCon haben wir den perfektenPartner gefunden."Mathias Bode, Geschäftsführer FuelCon: "In den letzten 18 Jahrenhat sich FuelCon zum führenden Anbieter für Lösungen zur Validierungvon Batterien und Brennstoffzellen entwickelt. Angesichts derkontinuierlichen Zunahme an anspruchsvollen Aufträgen müssen wirLösungen bereitstellen, die komplexen Validierungsanforderungen aufder ganzen Welt gerecht werden. Mit HORIBA haben wir einen Partnergefunden, der uns diese internationale Reichweite bietet und durchseine Erfolgsbilanz bei der Herstellung hochentwickelter Test- undMesslösungen gezeigt hat, dass er uns dabei unterstützen kann,unterschiedlichste Kundenanforderungen auch in Zukunft schnell zuerfüllen."Dr. Robert Plank, COO, HORIBA Europe GmbH, erklärt: "Wir haltenFuelCon für den optimalen Partner für unsere strategischen Ziele.Dank der großen Produktauswahl und des Know-hows im BereichAnwendungen blicken wir in eine vielversprechende Zukunft. Wir könnennun ein umfassenderes Portfolio an Test- und Validierungslösungen fürdas gesamte Spektrum an Fahrzeugantriebstechnologien bereitstellen -von Verbrennungsmotoren bis hin zu elektrifizierten Antriebssystemen.Mit der Integration von FuelCon in den HORIBA-Konzern sowie derEntwicklung ihres Standorts in Magdeburg zu unserem globalenKompetenzzentrum für Brennstoffzellen- und Batterietestsysteme machenwir einen wichtigen Schritt, um unser Fahrzeuggeschäft für dieZukunft zu rüsten und unser Ziel zu erreichen, zum Partner ersterWahl für die Validierung von Fahrzeugeffizienz und -leistung zuwerden."Um weitere Informationen über HORIBA Automotive Test Systems zuerhalten, kontaktieren Sie bitteÜber HORIBADie HORIBA Group mit Hauptsitz im japanischen Kyoto ist einweltweit führender Anbieter für Messtechnik und -systeme inunterschiedlichen Bereichen, von der Automobilprüfung, derVerfahrens- und Umweltkontrolle über In-vitro-Medizindiagnostik,Halbleiterherstellung und Meteorologie bis hin zu Messungen in denBereichen Forschung und Entwicklung sowie Qualitätskontrolle.Firmenname: HORIBA, Ltd.Adresse: 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, JapanInternetadresse: http://www.horiba.comGründungsdatum: 17. Oktober 1945Eintragungsdatum: 26. Januar 1953Nettoumsatz: 195.399 Mill. Yen (konsolidiert, BJ 2017)Eingezahltes: Kapital 12.011 Mill. Yen (per 31. Dezember 2017)Geschäftsfeld: Herstellung und Verkauf analytischer MessausrüstungenBilanzstichtag: 31. Dezember, jährlichHauptversammlung: MärzMitarbeiterstand: 7.399 (konsolidiert per 31. Dezember 2017)Vertreter: Atsushi Horiba - Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführerdes KonzernsBörsennotierung: Tokyo Stock Exchange, Wertpapierkennung: 6856Über HORIBA Automotive Test SystemsAutomotive Test Systems (ATS), ein Geschäftsbereich der HORIBAGroup, ist weltweiter Führer im Bereich Maschinenerprobungssysteme,Antriebsprüfsysteme, Bremsentestsysteme, Windkanalausrichtung undEmissionstestsysteme. HORIBA ATS kann seinen Kunden schlüsselfertigeKomplettlösungen für alle Branchen anbieten, in denen Elektromotoren,Verbrennungsmotoren und Turbinen eingesetzt werden. Dazu zählen dieAutomobil- und Geländefahrzeugbranche sowie die BereicheSchwerindustrie, Konsumgüter, Marine, Luftfahrt und Lokomotivbau.Über FuelConFuelCon ist ein weltweit führender Anbieter von Testsystemen fürBrennstoffzellen und Batterien. Seit Langem steht der Name desUnternehmens für innovatives Engineering, hohe Qualität, strengsteSicherheitsstandards und enge Abstimmung mit Kunden.Mit Testsystemen für Brennstoffzellen liefert FuelCon idealeLösungen für alle gängigen Technologien wie PEM oder SOFC mit einerLeistung von 250 kW oder mehr. Zudem stellt das Unternehmeninnovative Testsysteme zur Evaluierung von Elektrolyseuren bereit.Mit seiner Produktserie "Evaluator-B" bietet FuelCon ein Konzept,das die anspruchsvollen Testanforderungen von modernen Batterien inden Bereichen F&E und Fertigung mit einem hohen Maß an Präzision undFlexibilität erfüllt.Firmenname FuelCon AGGründungsjahr 2001Adresse Magdeburg-Barleben, Sachsen-Anhalt,DeutschlandPrüfinstrumente für Brennstoffzellen undGeschäftsfeld BatterienMareike KolmarHORIBA Europe GmbHLandwehrstrasse 5564293 DarmstadtDeutschlandTel.: +49-6151-5000-2453mareike.kolmar@horiba.comhttps://www.horiba.comVera LejsekGrayling Deutschland GmbHBleichstrasse 52-5660313 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49-69-962219-61vera.lejsek@grayling.comhttps://www.grayling.com/de/Original-Content von: HORIBA Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell