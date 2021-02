HOPIUM gibt den Erfolg seiner Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung für 5 Millionen Euro bekannt

Paris (ots/PRNewswire) - HOPIUM (FR0014000U63 / symbol: MLHPI), französischer Automobilhersteller von High-End-Wasserstofffahrzeugen, gibt heute den Erfolg seiner Kapitalerhöhung bekannt, die mit der Aufhebung der Bezugsrechte der Aktionäre für einen Endbetrag von 5 Mio. EUR bei einem begrenzten Investorenkreis durchgeführt wurde, gemäß Artikel L.411-2 I des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches.Die Transaktion ergab die Ausgabe von 584.795 neuen Aktien im Nennwert von EUR 0,01, d. h. 4,998% des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft, zu einem Preis von EUR 8,55 je Aktie (einschließlich Emissionsprämie) in Höhe von insgesamt 5 Millionen Euro (d. h. 4,76% des Aktienkapitals der Gesellschaft nach der Transaktion).Olivier LOMBARD, Chairman und CEO, sagte bei dieser Gelegenheit: Ich möchte mich bei den Investoren und Partnern bedanken, die dieses Projekt an meiner Seite tragen. Sie wählen die Zukunft und stärken uns mit ihrer Erfahrung. Dieser Schritt wird dazu beitragen, das Unternehmen weiter zu strukturieren, indem zusätzliche Schlüsselrekrutierungen durchgeführt werden, während die Entwicklung des ersten rollenden Prototypen von Hopium M?china abgeschlossen wird."Die Abwicklung der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen neuen Aktien und deren Zulassung zum Euronext Access Paris Markt erfolgt spätestens am 7. Februar 2021. Die neuen Aktien werden aktuelle Dividendenrechte tragen und zum Handel auf dem Euronext-Markt zugelassen. Zugriff auf Paris unter dem gleichen ISIN-Code FR0014000U63 - MLHPI.Nach der Operation besteht das Aktienkapital der Gesellschaft nun aus 12.284.795 Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,01 Euro.Nach bestem Wissen des Unternehmens ist die Aufteilung der Beteiligungen nach Abschluss der Transaktion wie folgt:Anzahl der Aktien % des KapitalsOLIVIER LOMBARD 6 311 633 51%FLOATING 5 973 162 49%TOTAL 12 284795 100%Als Hinweis darauf wird die Beteiligung eines Aktionärs, der vor der Operation 1% des Aktienkapitals der Gesellschaft hält, auf 0,95% ansteigen.Gemäß den Bestimmungen des Artikels 211-3 der Allgemeinen Vorschriften der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF) wurde das Angebot der Aktien der Gesellschaft im Rahmen dieser Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt, keinen Prospekt erstellt hat, der von der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF) zur Genehmigung vorgelegt wurde.Ausführliche Informationen über das Unternehmen, insbesondere über seine Tätigkeit, seine Ergebnisse und die entsprechenden Risikofaktoren, finden sich in den Kapiteln 5 und 6 des Informationsblatts des Unternehmens, das konsultiert werden kann; sowie weitere vorgeschriebene Informationen und alle Pressemitteilungen des Unternehmens auf seiner Website (https://www.hopium.com/#Investoren).Informationen zu HOPIUMGegründet von Olivier Lombard, dem jüngsten Sieger der 24 Stunden von Le Mans, ist Hopium das Ergebnis seiner Erfahrung als professioneller Rennfahrer. Olivier Lombard fährt seit 7 Jahren wasserstoffbetriebene Rennwagen und ist damit ein Experte auf diesem Gebiet. Das Rennen war wie ein Open-Air-Labor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, über neue Mobilitätslösungen zu reflektieren, um den aktuellen ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Während allein der Transportsektor für 20% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, positioniert sich das Unternehmen als Akteur im Klimawandel.Hopium vereint ein Team führender Partner und Experten an der Spitze der Innovation in den Bereichen Wasserstoff-Brennstoffzellen und Fahrzeugtechnik.www.hopium.com@hopiumofficialwww.instagram.com/hopiumofficialUnternehmenskommunikationcontact@hopium.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1432668/Hopium_Logo.jpgOriginal-Content von: Hopium, übermittelt durch news aktuell