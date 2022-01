HOPIUM feiert seinen ersten Handelstag an der Euronext Growth Paris

Paris (ots/PRNewswire) -HOPIUM (ISIN: FR0014000U63) (EuronextParis: MLHPI), französischer Hersteller hochwertiger wasserstoffbetriebener Limousinen, feierte heute seine Notierung an der Euronext Growth-Börse in Paris.Die Notierung erfolgte im Anschluss an eine Übertragung der Hopium-Aktien von der Börse Euronext Access Paris auf die Börse Euronext Growth Paris im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens für die Verhandlungen der bestehenden Aktien ohne Ausgabe neuer Aktien.Aus diesem Anlass läutete Olivier Lombard, CEO und Gründer von Hopium, heute Morgen zusammen mit seinem Team und in Anwesenheit von Guillaume Morelli, France Listing Director von Euronext, die Glocke während einer Zeremonie in den Euronext-Büros, um die Notierung von Hopium zu feiern.Ab heute lautet der neue Ticker für Hopium-Aktien ALHPI. Der ISIN-Code bleibt unverändert: FR0014000U63. Außerdem kommen die Hopium-Aktien weiterhin für PEA und PEA-PME in Frage.Entgegen den Angaben in der Pressemitteilung vom 18. Januar 2022 werden die Hopium-Aktien ab heute kontinuierlich gehandelt.Das Informationsdokument über die Übertragung der Notierung der Hopium-Aktien an der Pariser Börse Euronext Growth ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://www.hopium.com/#Investors und auf Euronext.Informationen zur HOPIUMOlivier Lombard, der jüngste Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, gründete Hopium, einen Hersteller von High-End-Wasserstofffahrzeugen, als Ergebnis seiner persönlichen Erfahrungen als professioneller Rennfahrer.Er ist mit der Automobilkultur aufgewachsen und fährt seit sieben Jahren wasserstoffbetriebene Rennwagen. Damit ist er der weltweit erfahrenste Rennfahrer in diesem Bereich. Die Rennfahrerei war eine Art von Freiluftlabor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, über neue Mobilitätslösungen nachzudenken, um auf die heutigen ökologischen Herausforderungen zu reagieren. Da der Transportsektor allein schon für 20% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur in Sachen Klimawandel.Hopium beschäftigt ein Team von führenden Partnern und Experten an der Spitze der Innovation in den Bereichen Wasserstoff-Brennstoffzelle, Blockchain-Technologie und Automobilbau.www.hopium.com@hopiumofficialwww.instagram.com/hopiumofficialFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1730991/Hopium_Olivier_Lombard.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1729811/Hopium_Logo.jpgKontakt: contact@hopium.comPressekontakt:media@hopium.com,+33 1 43 37 96 57Original-Content von: Hopium, übermittelt durch news aktuell