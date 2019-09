- Weltweit leben 1,3 Milliarden Menschen mit einer Form vonSehbehinderung.- PocketVision nutzt die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz (KI) undder Quad-Kamera-Technologie im HONOR 20 PRO, um Sehbehinderten zuhelfen, unproblematisch alltägliche Dokumente, Speisekarten undandere Texte zu lesen.- HONOR kooperiert mit dem Royal National Institute of Blind People(RNIB), um mehr Bewusstsein für die Hindernisse zu schaffen, mitdenen blinde und sehbehinderte Menschen konfrontiert sind.- Die App kann ab heute kostenlos auf das HONOR 20 und HONOR 20 PROheruntergeladen werden und unterstützt die Sprachen Englisch,Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch.Berlin (ots/PRNewswire) - Die weltweit aktive Smartphone-MarkeHONOR hat heute die Einführung von "PocketVision" bekanntgegeben -einer KI-unterstützten App, die sehbehinderten und sehschwachenMenschen das Lesen erleichtert. Der Weltgesundheitsorganisationzufolge leben schätzungsweise etwa 1,3 Milliarden Menschen mit einerForm von Sehbehinderung. PocketVision nutzt die Fähigkeiten vonHONORs künstlicher Intelligenz und überlegenerQuad-Kamera-Technologie im HONOR 20 PRO und ist eine portableerschwingliche Alternative zu anderen Lupen und Typoskopen, diederzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die Lösung ermöglicht Menschenüberall auf der Welt ein besseres Leseerlebnis.Die PocketVision-App, die vom Sozialunternehmen Eyecomingentwickelt und durch HONORs hochmoderne Technologien auf den Weggebracht wurde, hat drei wichtige Modi, die Menschen helfen, klarerzu lesen.- Modus "Text zu Sprache": Unterstützt von HONORs "HiAI"-Technologieund Technologie optischer Zeichenerkennung (OCR) hilft dieserModus, Bilder schneller und genauer in Text umzuwandeln. Danachwird der Text unproblematisch vorgelesen - Text aus Büchern,Dokumenten, Speisekarten und mehr.- Modus "Hineinzoomen": In diesem Modus wird mit dem48-Megapixel-Quad-Kamera-Objektiv und dem 8-Megapixel-Teleobjektivdes HONOR 20 PRO ein ultraklares Bild erzeugt. Der Modus ermöglichtes Nutzern, über die Lautstärketasten an ihrem Gerät in Texthineinzuzoomen. Selbst kleinste Schrift lässt sich so vergrößern,wirkt weniger verschwommen und wird besser lesbar.- Modus "Negativbild": Dieser Modus bietet mehrere Farbfilter zurHervorhebung von Text an. Er verbessert den Kontrast gedrucktenMaterials - für Menschen, die Probleme haben, bestimmte Farben zusehen."Wir bei HONOR glauben an das unermüdliche Streben nach Innovationund entwickeln hochmoderne Technologien, die sich positiv auf dieWelt auswirken", so George Zhao, President von HONOR. "PocketVisionnutzt die Fähigkeiten der KI-Funktionen nächster Generation und derprofessionellen Kameratechnologie des HONOR 20 PRO. Ziel für die Appist es, Sehbehinderten gleiche Zugangsmöglichkeiten zu verschaffen -dieser Gemeinschaft eine portable, erschwingliche Alternative zuanderen Lesehilfen auf dem Markt zu bieten. Mit der Einführung dieserApp hoffen wir, Menschen überall auf der Welt zu einem besserenLeseerlebnis zu verhelfen, ein Gefühl größerer Freiheit zuermöglichen, und Menschen mit Sehschwächen das Selbstvertrauen zugeben, ihr Potential freizusetzen und ihren Leidenschaftennachzugehen."Das HONOR 20 PRO, ausgestattet mit klassenbester Software undHardware, bietet Nutzern ein wahrhaft intelligentes Nutzungserlebnis.Angefangen bei seiner überlegenen 48-Megapixel-KI-Quad-Kamera, dievom Tag bis in die Nacht ultraklare Aufnahmen erzeugt, bis hin zuseinem 8-Megapixel-Teleobjektiv, das es Nutzern ermöglicht, extremeNahaufnahmen zu machen: Es war noch nie einfacher, alle Detailseinzufangen. Das mit dem KI-Chipsatz "7nm Kirin 980" ausgestatteteGerät hat eine 4.000-mAh-Batterie, durch die es möglich ist, es denganzen Tag ununterbrochen zu nutzen. Es hat einen 256 GB großenSpeicher. Und es hat ein Virtual-9.1-Surround-Sound-System, das einegünstigere Audioumgebung ermöglicht.Um Bewusstsein für die Hindernisse zu schaffen, mit denen blindeund sehbehinderte Menschen konfrontiert sind, kooperiert HONOR mitdem Royal National Institute of Blind People (RNIB), das Menschen mitSeheinschränkungen unterstützt.Robin Spinks, Senior Innovation and Technology RelationshipsManager bei RNIB: "Smartphone-Technologie spielt eine immer größereRolle dabei, blinden und sehbehinderten Menschen zu Unabhängigkeit imAlltag zu verhelfen. PocketVision ist ein Beispiel für einehochinteressante neue Kategorie von Apps, die Menschen an Ort undStelle Zugang verschaffen. 