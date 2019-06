HONOR geht mit dem HONOR 20 weltweit an den Start und fährt weiterhin Rekordabsätze in China ein

- HONOR 20 Absatz in China übersteigt eine Million Einheiten in nur14 Tagen- HONOR 20 PRO Absatzvolumen übersteigt 100 Millionen RMB innerhalbvon drei Sekunden nach der Veröffentlichung- Ab 21. Juni global in Frankreich, Deutschland, Indien, Italien,Malaysia, Polen, Russland, Spanien, den Niederlanden und demVereinigten Königreich erhältlichHongkong (ots/PRNewswire) - Die Smartphone-Marke HONOR gab heutebekannt, dass das Flagship-Smartphone HONOR 20 nach einerrekordverdächtigen Absatzleistung von mehr als einer Millionverkaufter Einheiten in China in nur 14 Tagen nun auch weltweiterhältlich sein wird. Das HONOR 20 wird am 21. Juni in Frankreich,Deutschland, Malaysia, Russland und dem Vereinigten Königreich in denVerkauf gehen. Es folgen Italien und die Niederlande am 24. Juni,Indien am 25. Juni, Polen am 28. Juni und Spanien Anfang Juli.Weitere Märkte sind ebenfalls geplant. Daneben überschritt das HONOR20 PRO gestern kurz nach seinem Verkaufsstart bereits die100-Millionen-RMB-Marke (etwa 15 Millionen USD).HONOR 20 aufderVerkaufsliste*Länder Verkaufsdatum Vertriebspartner UVP Angebotund LinksRussland 21. Juni Eshop (https://h20.honor.ru/) RUB Vorbestellungspaket -27.990 HONOR FlyPods LiteDNS (https://www.dns-shop.ru/product/e7674aa176cd1b80/626-smartfon-honor-20-128-gb-cernyj/)MTS (https://shop.mts.ru/honor/honor-20/)Svyaznoy (https://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/5586860)Mvideo (https://www.mvideo.ru/promo/smartfon-honor-20?gclid=Cj0KCQjwl6LoBRDqARIsABllMSbtddtYgP7H5FY35_-mtHx0149UMlzqzPZF9M1iskT713ek4cx2IqAaApvmEALw_wcB)Eldorado (https://www.eldorado.ru/promo/prm-honor-20/)Beeline (https://moskva.beeline.ru/shop/details/smartfon-honor-20-128gb-sapphire-blue/podarok-za-predzakaz-honor-20/)Megafon (https://moscow.shop.megafon.ru/mobile/112854.html)Vereinigtes 21. Juni Three (online (http://www.three.co.uk/honor/20?memory=128&colour=Sapphire%20Blue) GBP Vorbestellungspaket -Königreich und offline) (http://www.three.co.uk/honor/20?memory=128&colour=Sapphire%20Blue) 399,99 HONOR Magic WatchCarphone (https://www.carphonewarehouse.com/honor/20.html#!colour=blue&capacity=128GB&dealType=pm)Warehouse (https://www.carphonewarehouse.com/honor/20.html#!colour=blue&capacity=128GB&dealType=pm)(online und (https://www.carphonewarehouse.com/honor/20.html#!colour=blue&capacity=128GB&dealType=pm)offline) (https://www.carphonewarehouse.com/honor/20.html#!colour=blue&capacity=128GB&dealType=pm)Amazon (https://www.amazon.co.uk/HONOR-Smartphone-Fingerprint-Sapphire-Official-Blue/dp/B07RP28SF8/ref=mp_s_a_1_2?keywords=Honor+20&qid=1560523564&s=gateway&sr=8-2)Mobile Phone (https://www.mobilephonesdirect.co.uk/contract-mobile-phones/honor-20)Direct (https://www.mobilephonesdirect.co.uk/contract-mobile-phones/honor-20)Very (https://www.very.co.uk/honor-20-blue/1600371796.prd?_requestid=1026882&Ntt=honor%2020)ID Mobile (https://www.idmobile.co.uk/shop/pay-monthly/honor-20)AO.com (https://ao.com/product/51093vck-honor-mobile-phone-blue-68148-305.aspx)Frankreich 21. Juni Boulanger EUR Paket mit HONOR FlyPods(online und 499,00offline)Darty (online (https://www.darty.com/nav/codic/4698053)und offline) (https://www.darty.com/nav/codic/4698053)Fnac (online (https://www.fnac.com/a13562951)und offline) (https://www.fnac.com/a13562951)Bouygues Paket mit(online) HONOR Band 4HONOR Shop La Paket mitDéfense HONOR WatchHONOR ShopLyon27. Juni FREE (online Paket mit HONORund offline) FlyPodsDeutschland 21. Juni Amazon.de EUR Paket mit HONOR FlyPods499,00Otto.deDeinhandy.deConrad.de24. Juni Mediamarkt.de (https://www.mediamarkt.de/de/product/_honor-20-128-gb-midnight-black-2560565.html?outlet=1125)Saturn.de (https://www.saturn.de/de/product/_honor-20-2560565.html?outlet=1015)Malaysia 21. Juni All HONOR (https://www.hihonor.com/my/honor20storelist.html) MYR HONOR SoundStoneExperience (https://www.hihonor.com/my/honor20storelist.html) 1.699 tragbarerStores (https://www.hihonor.com/my/honor20storelist.html) Bluetooth-Lautsprecher,HONOR Band 4 und HONORRucksackHihonor.com (http://hihonor.com/my) k. A.Italien 24. Juni Hihonor.com (https://www.hihonor.com/it/product/honor-20) EUR Paket mit HONOR AM61499,00 Bluetooth-Kopfhörer28. Juni UnieuroMediaWorldBuying GroupNiederlande 24. Juni BOL.COM EUR Paket mit HONOR Band 4499,00 und HONOR AM61Bluetooth-KopfhörerBelsimpelCoolblueIndien 25. Juni Flipkart INR 1. "No Cost EMI"32.999 (0%-Finanzierung) ab5.500 INR/Monat 2. Biszu 90 %Rückkaufgarantieinnerhalb von 90 Tagen;Aktion "Liebe es odergib's zurück"* 3. HONOR20 Series-Nutzer mitautomatischerWiederaufladung in Höhevon 198 INR/Rs. 299erhalten 2.200 INRCash-Back und 125 GBzusätzlich 4GPolen 28. Juni Play PLN Paket mit1.999 Flugticketaktion (ab 1.Juli)Spanien Anfang Juli MediaMarkt EUR 100 EUR Geschenkkarte(online und 499,00offline)GrupoEuskaltelPhone HouseFnacWortenHihonor.com (https://www.hihonor.com/es/product/honor-20)*Die Listeist nichtvollständig.WeitereInformationenentnehmen Siebitte denlokalenSeitenHONOR ging zudem im Rahmen des jährlichen 618 Sales Day aufJD.com, einer der größten E-Commerce-Plattformen Chinas, zum fünftenMal in Folge als Nr. 1 der leistungsstärksten Marken hervor.[1] Indiesem Jahr führte die Marke hinsichtlich Absatzvolumen und Umsatz inder Kategorie Android-Smartphone.[2] Das HONOR 20, der Star der HONOR20 Serie, erwies sich zudem als Bestseller in der KategorieAndroid-Smartphone mit einem Preis von 2.000 bis 2.999 RMB aufJD.com.[3]Die HONOR 20 Serie, die aus dem HONOR 20 LITE, HONOR 20 und HONOR20 PRO besteht, wurde am 21. Mai in London veröffentlicht. Bisher hatdas HONOR 20 unter anderem für das hervorragende Design und dieunvergleichlichen Fotografie-Eigenschaften enorm positiveRückmeldungen seitens der Top-Technologiemedien erhalten; darunterGSMArena, Tech Advisor, Stuff und Mashable. Mit der branchenführendenKI-Quad-Kamera und einer nie zuvor dagewesenen Leistung schlägt dasHONOR 20 hohe Wellen und wird von Verbrauchern und Mediengleichermaßen gelobt."Es ist ein bedeutsames Ereignis für HONOR, dieseRekordabsatzleistungen für das HONOR 20 zu erzielen", so George Zhao,President von HONOR. "Wir nutzen diesen Schwung voll und ganz aus undfreuen uns, unseren treuen Fans nun auch die weltweite Verfügbarkeitdes HONOR 20 verkünden zu dürfen. Sie haben keine Mühen gescheut, umunsere Marke und innovativen Produkte zu unterstützen, sodass wir unsnun in einer idealen Position befinden, um mit dem HONOR 20 auch inÜbersee erfolgreich zu sein. Schon bald wird jede und jeder dieMöglichkeit haben, unser Produkt hautnah zu erleben. Wir können eskaum erwarten."Das HONOR 20 PRO, welches derzeit in China erhältlich ist,erzielte gestern in den ersten drei Sekunden nach dem Verkaufsstartbereits ein atemberaubendes Absatzvolumen von insgesamt 100 MillionenRMB. Nutzer außerhalb Chinas werden ebenfalls bald dazu in der Lagesein, dieses freudig erwartete Smartphone in ihren Händen zu halten.Anfang letzten Monats heimste es bereits zwei Auszeichnungen derAndroid Authority und Android Police als "Editors' Choice" (Wahl derRedaktion) und "Most Wanted" (meistgefragt) ein. Darüber hinauserhielt es die volle Punktzahl (d. h. 5/5) seitens der AndroidAuthority und 4/5 durch Tech Advisor und Android Central. Diesebeeindruckenden Anerkennungen durch Branchenexperten belegen erneutdas Engagement der Marke, ihren Nutzern funktionsgeladenePremiumerlebnisse zu bieten. Das Warten hat ein Ende! Halten SieAusschau nach Neuigkeiten zur weltweiten Verfügbarkeit des HONOR 20PRO.[1]Bestseller-Kategoriekann für jedes Jahrabweichen[2] Bestseller inBezug auf Volumenund Umsatz in derKategorieAndroid-Smartphonevom 1. Juni 2019 bis18. Juni 2019[3] Bestseller inBezug auf Volumenund Umsatz in derKategorieAndroid-Smartphonevom 1. Juni 2019 bis18. Juni 2019Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Smartphone-Marke, die geschaffen wurde, umdie Bedürfnisse der Digital Natives durch für das Internet optimierteProdukte zu erfüllen, die herausragende Nutzererlebnisse bieten, zurAktion anregen, Kreativität fördern und junge Menschen dazubefähigen, ihre Träume zu erreichen. HONOR ist es gelungen, sich vonder Masse abzuheben, indem die Marke den Mut beweist, Dinge andersanzugehen und die nötigen Schritte einzuleiten, um stets die neustenTechnologien und Innovationen für ihre Kundinnen und Kundenbereitzustellen.Für weitre Informationen besuchen Sie HONOR online unterwww.hihonor.com oder folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/honorglobalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/925348/HONOR_20.jpgPressekontakt:Mindy Gold+442073312329Mindy.Gold@bcw-global.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell