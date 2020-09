Berlin (ots/PRNewswire) - Die globale Technologiemarke HONOR gab heute auf der Technologiemesse IFA 2020 eine Reihe von Smart Life-Produkten mit erweiterten Fähigkeiten und verbesserten Funktionen bekannt. Unter dem Motto "Expand Your Smart Life" zeigte HONOR, wie sich das Unternehmen dafür engagiert, jungen Menschen eine erweiterte Herangehensweise an Fitness, Kreativität, Produktivität und alltägliche Unterhaltung zu ermöglichen. So steht die aktualisierte Produktpalette im Zeichen von "Urban Exploration" mit der HONOR Watch GS Pro, "Fashionable Fitness" mit der HONOR Watch ES und "Creative Productivity" mit dem brandneuen HONOR MagicBook Pro. Darüber hinaus gab HONOR Prozessor-Upgrades für das HONOR MagicBook 14 und 15 bekannt und enthüllte das HONOR Pad 6 sowie drei HONOR Choice Produkte, um seine 1+8+N IoT-Strategie weiter auszubauen. Spezifische Details zu allen neuen Produkten sind nach der Markteinführung im HIHONOR Store (http://www.hihonor.com/) zu finden.HONOR Watch GS Pro: Eine robuste Outdoor-Smartwatch für AbenteuerlustigeDie HONOR Watch GS Pro ist eine robuste Smartwatch, die urbanen Abenteurern dabei hilft, ihre Leistung zu steigern und die Natur zu erkunden. Mit einer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von 25 Tagen ist die Smartwatch eine der am längsten laufenden Smartwatches, die derzeit auf dem Markt für Wearables angeboten wird. Sie ist so konstruiert, dass sie schwierigen Umgebungen standhält und der Norm 14 MIL-STD-810G entspricht. Unterstützt durch hochpräzise eingebaute duale Satellitenpositionierungssysteme ist die HONOR Watch GS Pro mit einer Routenrücklauffunktion und einer Routenabweichungswarnung ausgestattet, um den Benutzern sorgenfreie Erkundungen zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt die HONOR Watch GS Pro mehr als 100 Trainingsmodi, darunter Bergsteigen, Wandern, Skifahren, Laufen in der Halle und im Freien sowie freies Training.Außerdem verfügt sie über intuitive Gesundheitsfunktionen zur Überwachung des Wohlbefindens des Benutzers.Die HONOR Watch GS Pro wird ab dem 7. September zu einem UVP von EUR 249,90 für Vorbestellungen auf HONOR Watch GS Pro Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content), HONOR Watch GS Pro Frankreich (https://www.hihonor.com/france/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content), HONOR Watch GS Pro Deuschland (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content), HONOR Watch GS Pro Italien (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content) und HONOR Watch GS Pro Spanien (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-gs-pro&utm_term=content) in den Farben Charcoal Black, Marl White und Camo Blue erhältlich sein.HONOR Watch ES: Ihr persönlicher virtueller Coach auf allen WegenDie HONOR Watch ES richtet sich an modebewusste Fitness-Fans, die gesünder leben möchten. Mit einem stilvollen 1,64-Zoll-AMOLED-Display, 95 Trainingsmodi, 12 animierten Trainingskursen mit spezifischen Szenarien wie Fettverbrennungs- und Bauchmuskeltraining sowie einer Reihe von erstaunlichen Gesundheits- und Fitness-Überwachungsfunktionen hilft die HONOR Watch ES Benutzern, ihre körperliche und geistige Fitness im Auge zu behalten und gleichzeitig mit einem trendigen Look zu punkten, ohne dafür allzu tief in die Tasche greifen zu müssen.Die HONOR Watch ES wird ab dem 7. September zu einem UVP von EUR 99,90 für Vorbestellungen auf HONOR Watch ES Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content), HONOR Watch ES Frankreich (https://www.hihonor.com/france/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content), HONOR Watch ES Deuschland (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content), HONOR Watch ES Italien (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content) und HONOR Watch ES Spanien (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=watch-es&utm_term=content) in den Farben Meteorite Black, Coral Pink und Icelandic White erhältlich sein.HONOR MagicBook Pro: Ein Kraftpaket zur Entfaltung Ihrer KreativitätDas HONOR MagicBook Pro mit vorinstalliertem Microsoft Windows 10 hilft kreativen Köpfen, ihre Produktivität und Kreativität zu steigern. Dank des hochmodernen AMD Ryzen 5 4600H-Prozessors mit integrierter Radeon(TM)-Grafikkarte sowie 6 Kernen und 12 Threads bietet das HONOR MagicBook Pro selbst bei komplexen Aufgaben eine ausgezeichnete und flüssige Leistung. Mit einem 512 GB großen ultraschnellen PCIe NVMe SSD-Speicherlaufwerk und 16 GB DDR4 Dual-Channel RAM garantiert das HONOR MagicBook Pro blitzschnelle Datengeschwindigkeiten beim Lesen und Übertragen von Dateien.[1] Darüber hinaus verfügt es über ein atemberaubendes 16,1-Zoll FullView-Display mit 100 % sRGB-Farbumfang. Dadurch eignet es sich perfekt für das Betrachten von Fotos, Filmen und das Surfen im Internet sowie für professionelle Anwendungen, die eine höhere Farbgenauigkeit und konsistente Bildhelligkeit erfordern. Mit etwas kleineren Abmessungen von 369 mm x 234 mm x 16,9 mm ist das HONOR MagicBook Pro dank seines kompakten und leichten Designs perfekt für die flexible Arbeitswelt von heute geeignet, sodass Benutzer Spiele und Filme auch unterwegs genießen und produktiv arbeiten können.HONOR gab außerdem seine Zusammenarbeit mit Red Bull als offizieller Mobile Services- und PC-Partner von Red Bull Basement 2020 bekannt. Das HONOR MagicBook Pro soll Studenten dabei helfen, heute an der Universität innovativ zu sein und die Welt von morgen positiv zu beeinflussen.Das HONOR MagicBook Pro (16+512 GB) mit AMD Ryzen 5 4600H-Prozessor wird ab dem 7. September auf HONOR MagicBook Pro Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook-pro&utm_term=content) sowie ab dem 8. September auf HONOR MagicBook Pro Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook-pro&utm_term=content) und HONOR MagicBook Pro Frankreich (https://www.hihonor.com/france/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook-pro&utm_term=content) zu einem UVP von jeweils EUR 899,90 erhältlich sein.Das AMD-Refresh des HONOR MagicBook 14 und 15 wurde für alltägliche Aufgaben entwickelt, um Benutzern einen nahtlosen Übergang von Arbeit zu Spiel zu ermöglichen. Dies gelingt durch eine gesteigerte Rechenleistung mit Ryzen 5 4500U-Prozessoren in Kombination mit einem atemberaubenden minimalistischen Design und einem FullView-Display - alles verpackt in einem schlanken und leichten Gehäuse. So verkörpern die neuesten Vertreter der HONOR MagicBook Serie das unermüdliche Streben der Marke, ihren Benutzern weltweit Produkte von höchster Qualität und feinster Verarbeitung zu bieten.Das HONOR MagicBook 14 (8+512 GB) mit AMD Ryzen 5 4500U-Prozessor wird ab dem 21. September auf HONOR MagicBook 14 Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook14&utm_term=content), HONOR MagicBook 14 Frankreich (https://www.hihonor.com/france/product/honor-magicbook14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook14&utm_term=content) und HONOR MagicBook 14 Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook14&utm_term=content) zu einem UVP von EUR 749,90 erhältlich sein.Das HONOR MagicBook 15 (8+512 GB) mit AMD Ryzen 5 4500U-Prozessor wird ab Anfang Oktober auf HONOR MagicBook 14 Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook15&utm_term=content), HONOR MagicBook 15 Frankreich (https://www.hihonor.com/france/product/honor-magicbook15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook15&utm_term=content) und HONOR MagicBook 15 Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-magicbook-15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=magicbook15&utm_term=content) zu einem UVP von EUR 699,90 erhältlich sein.Daneben stellte HONOR auch das HONOR Pad 6 und drei HONOR Choice Produkte vor, darunter die Perkussions-Massagepistole EVO, die usmile Elektro-Schallzahnbürste P1001 und einen antibakteriellen kabellosen Staubsauger, um eine umfassende Reihe von Smart-Life-Produkten für die globale Jugend anzubieten. Mit einem 10,1-Zoll-Full-HD-Display und symmetrischen 1620-Doppellautsprechern mit großer Schwingweite verspricht das HONOR Pad 6 den Benutzern ein wahrhaft immersives audiovisuelles Erlebnis. Dank einem Gewicht von nur 460 g und einem schlanken, nur 7,55 mm dicken Gehäuse, gepaart mit verbesserter Konnektivität durch WLAN- und LTE-Optionen, ist das HONOR Pad 6 der perfekte tägliche Begleiter auf allen Wegen, ob auf Reisen, beim Pendeln zur Arbeit oder beim Entspannen zu Hause.Die neuen Produkteinführungen von HONOR wurden mit dem IFA Product Technology Innovation Award 2020 (IFA-PTIA) ausgezeichnet. Der IFA-PTIA wird gemeinsam von der International Data Group (IDG) und der AHK (German Industry & Commerce Ltd.) verliehen und von der IFA, CE China und dem CE Summit unterstützt. Mit dem IFA-PTIA werden herausragende Produkte prämiert, die Vorreiter in der Entwicklung der Unterhaltungselektronikindustrie sind. Die HONOR Watch GS Pro und das HONOR MagicBook Pro wurden mit dem Outdoor Innovation Wearable Gold Award und dem High-Performance Innovative Laptop Gold Award ausgezeichnet."Wir bei HONOR sind bestrebt, unseren weltweiten Nutzern konkurrenzlose Produkte zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis zu bieten und freuen uns über ihre überwältigende Resonanz. Der HONOR Router 3 wurde von Tech Advisor als einer der besten preisgünstigen Router empfohlen, während der PC von HONOR zwischen Q1 und Q2 2020 eine Absatzsteigerung von 287,9 % erreichte. Im Bereich Wearables erzielte HONOR in H1 2020 einen jährlichen Verkaufszuwachs von 235 %. Während junge Menschen auf der ganzen Welt sich an eine neue Art zu leben, zu arbeiten und zu spielen anpassen, widmet sich HONOR der Bereitstellung innovativer Technologie und inspirierender Produkte, um die Jugend weltweit zu befähigen und zu ermutigen, ihr Smart Life zu erweitern", sagte George Zhao, Präsident von HONOR Global.[1] Speicher- und RAM-Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend, entstanden aus dem Wachstum des mobilen Internets und geprägt von bahnbrechender Technologie durch den unerschütterlichen Fokus des Unternehmens auf Investitionen in die Forschung und Entwicklung. Indem es alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära nutzt, möchte HONOR durch die Entwicklung eines smarten lebendigen Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur eine intelligente neue Welt für die Jugend erschaffen. Das Besondere an HONOR ist, dass es Spaß an Innovation vermittelt, einen von technischem Chic geprägten Lebensstil vermittelt und eine vielfältige und offene Online-Community für seine begeisterte, wachsende Fangemeinde anbietet.Weitere Informationen finden Sie online auf der HONOR-Website unter www.hihonor.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hihonor.com_&d=DwMFoQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=T_jyx9ApCRCSDdP784xK5yfhp4XOoSq2wc1bbrPuvlM&m=NtBAjz58UTFddfjKJXRAD8H4HLMPz9tTpbdGGeQMrIg&s=aXhZwUYCgnmP2c9aqTfhsMy7tWxuLC0dZ_p9bWiZdYI&e=) oder folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFoQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=T_jyx9ApCRCSDdP784xK5yfhp4XOoSq2wc1bbrPuvlM&m=NtBAjz58UTFddfjKJXRAD8H4HLMPz9tTpbdGGeQMrIg&s=0ymel2Ygy6tDWDL2y7wzNgQtq2c5BtutyAiDIvbrOXU&e=)https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFoQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=T_jyx9ApCRCSDdP784xK5yfhp4XOoSq2wc1bbrPuvlM&m=NtBAjz58UTFddfjKJXRAD8H4HLMPz9tTpbdGGeQMrIg&s=Zb7QmkJ4LCL3nsKGLx2jRMRS1Ug3gcoRmZ7PoJEKYYc&e=)https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFoQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=T_jyx9ApCRCSDdP784xK5yfhp4XOoSq2wc1bbrPuvlM&m=NtBAjz58UTFddfjKJXRAD8H4HLMPz9tTpbdGGeQMrIg&s=4nKHyxiPJtbiUjRdX6PJb75Luu0H4I7tDX_rzNH0uDU&e=)http://www.youtube.com/c/HonorOfficial Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1249076/HONOR_IFA_2020_Product.jpgPressekontakt:Andrew Chan+85229635650Andrew.Chan@bcw-global.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell