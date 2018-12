HONOR enthüllt drei technologische Weltneuheiten

Eine neue Ära für die Smartphone-Fotografie und Vollbild-Displaysund eine Revolution in der Smartphone-ErfahrungHong Kong (ots/PRNewswire) - Heute hat die führendeSmartphone-Marke HONOR (das "Unternehmen") drei neue, bahnbrechendeTechnologien für das HONOR View20 vorgestellt - alle drei eineWeltneuheit. Nach dem Erfolg von GPU Turbo sorgte HONOR mit seinenweltweit neuesten Technologien für wahre Schockwellen in der Branche:die 48-Megapixel-Rückkamera, das HONOR Vollbild-Display und LinkTurbo.Die erste 48-Megapixel-Rückkamera mit Sony IMX586-Sensor läuteteine neue Ära in der Smartphone-Fotografie ein und wird in Kürze indem neuen HONOR View20 verfügbar sein. Es ist die erste Kamera, mitder echte HD-Fotos mit 48 Megapixeln mit einem Smartphone aufgenommenwerden können - damit lassen sich hochwertige Bilder mit mehr undbesseren Details selbst in der Vergrößerung erzeugen. In Kombinationmit der KI-Rechenleistung und der dank dem dualen ISP und demDoppelkern-NPU des Kirin 980-Chipsatzes besten Grafikleistung sorgtdie Technologie automatisch für Multi-Frame-Bildverarbeitung. Damitkönnen Nutzer alle wichtigen Elemente mehrerer Fotos, die mit einer48-Megapixel-Kamera aufgenommen wurden, in einem HD-Bild mit 48Megapixeln auf der Basis von KI zusammenführen. HONOR bietet denNutzern unvergleichliche Qualität und Klarheit von Fotos und stehtdamit in Konkurrenz zu hochwertigen Spiegelreflexkameras.Darüber hinaus hat HONOR mit der Einführung des HONORVollbild-Displays neue Standards für Vollbild-Displays gesetzt. Einsolches Display wird in der nächsten Gerätegeneration des HONORView20 präsentiert. Damit legt HONOR den Grundstein für ein völligneues und in der Welt einzigartiges Konzept fürBildschirm-Frontkameras: Die extrem komplexe Technologieplattform mit18 Layern ist sorgsam in die Frontkamera im Anzeigebereich desBildschirms integriert, wodurch der Anzeigebereich um ca. 100 %vergrößert wird. Die innovativen Vollbild-Displays von HONOR sind einweiterer Beweis für das ungebremste Engagement von HONOR in derWeiterentwicklung von Vollbild-Displays - beginnend mit demrahmenlosen 18:9-Bildschirm der Ära 1.0 über den gekerbten Bildschirmder Ära 2.0 bis hin zu dieser revolutionären Ära 3.0.HONOR weiß, dass Nutzer immer online sein wollen, und hat dahermit der Einführung von Link Turbo die Smartphone-Erfahrung völlig neudefiniert. Link Turbo analysiert die Nutzungsmodelle undNetzwerkbedingungen der Benutzer automatisch auf der Grundlage von KIund Big Data-Technologien. Damit ist der Weg frei für den nahtlosenWechsel zwischen WLAN und 4G-Netzwerken sowie für rasend schnelleDownload-Geschwindigkeit dank der gleichzeitigen Nutzung beiderNetzwerke.Die Einführung dieser bahnbrechenden Technologien ist ein weiteresBeispiel für die herausragenden Innovationen, die HONOR in diesemJahr vorgelegt hat. Mit Erfolg hat das Unternehmen bekannte, beliebteund moderne Mobilgeräte auf den Markt gebracht, die höchstausgereifte Technologie mit stilvoller Ästhetik verbinden. "AlsVorreiter überwindet HONOR auch in Zukunft die Grenzen von Innovationund Produktqualität. Wir wollen der Welt weiterhin zu einemtechnologischen Durchbruch verhelfen und unseren Nutzern einefantastische Erfahrung bieten", erklärte Jimmy Xiong, Geschäftsführervon HONOR Product.Die Produkte von HONOR erfüllen die höchstenQualitätsanforderungen und stellen den Verbrauchern gleichzeitiginnovative und ästhetisch schöne Smartphones in zahlreichenFarbvarianten bereit. Mit dem neuen HONOR 10 Lite sind Farbverläufeauf Smartphones verfügbar, sodass die Nutzer umwerfende visuelleEffekte in acht schimmernden Schichten erhalten. Darüber hinaus hatHONOR mitgeteilt, dass das stylische und minimalistische HONOR 8X ineiner neuen Farbe verfügbar sein wird: Phantom Blau.In seinem ständigen Streben nach Exzellenz im Design undFarbangebot für Smartphones hat HONOR mit dem herausragendenmalaysischen Künstler Red Hong Yi zusammengearbeitet. Das Ergebnisist ein exklusives Kunstwerk - Aurora -, das aus 2.000 recyceltenGlasstücken aus Rückseiten von HONOR-Smartphones zusammengesetzt ist.Die exquisiten Farben der Glasrückseiten der Geräte erinnern denKünstler an das Phänomen des Polarlichtes (Aurora) und inspiriertenihn zu dieser Installation.In der Herstellung dieser Glasrückseiten steckt ein hohes Maß anPräzision. Die 15 Nano-Membranen auf der Glasrückseite reflektierenund brechen das durchscheinende Licht. Nur ein einziges Staubpartikelkann alle diese Membranen ruinieren. Daher wird eine von fünfhergestellten Membranen aussortiert. Bei der Schaffung von "Aurora"ließ sich Red von diesen einmaligen recycelten Glasrückseiteninspirieren und wandelte sogenannten Industriemüll in moderne Kunstum.Dank der kontinuierlichen Innovation und dem Bestreben, die besteBenutzererfahrung bereitzustellen, ist die Marke HONOR in den letztenJahren schnell gewachsen und hat eine starke globale Präsenzentwickelt. Zudem erklärte HONOR offiziell, dass das Unternehmen mitHONOR 10, dem zuerst eingeführten Modell, den Hongkonger Markterobern wird. Mit Blick in Richtung 2019 möchte HONOR noch mehraufregende Neuheiten zu beiden Technologien präsentieren undSmartphones im modernen Design für junge Menschen auf der ganzen Weltentwickeln. Bleiben Sie dran!# # #Informationen zu HONORHONOR ist eine führende E-Marke für Smartphones. Die Marke solldie Anforderungen der Digital Natives erfüllen und bietetinternetoptimierte Produkte mit erstklassiger Benutzererfahrung, diezu Aktivitäten inspirieren, Kreativität fördern und den jungenMenschen ermöglichen, ihre Träume zu erfüllen. Dazu präsentiert sichHONOR mit einem außergewöhnlichen Konzept: Das Unternehmen beweistden Mut, neue Wege zu gehen und alles Nötige zu unternehmen, um seineKunden mit den neuesten Technologien und Innovationen zu versorgen.Pressekontakt:Weitere Informationen finden Sie online auf der HONOR-Seite unterwww.hihonor.com. Oder folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/c/honorofficial/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/795977/Photo1_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/795979/Photo2_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/795980/Photo3_of_Hong_Kong_captured_on_the_world_first_48_Mega_Pixel_Rear_Camera_of_the_HONOR_View20.jpgOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell