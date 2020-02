Hongkong (ots/PRNewswire) - Die von HONOR in Auftrag gegebene Canalys-Studiezeigt, dass die Auslieferung intelligenter Geräte in Europa 2023 die500-Millionen-Marke überschreiten wird. Dabei sind intelligente Lautsprecher undintelligente persönliche Audiogeräte die am schnellsten wachsenden KategorienUm sein Ziel zu unterstützen, für junge Menschen auf der ganzen Welt einintelligentes Ökosystem mit allen Szenarien aus einer Hand zu schaffen,beauftragte die globale Technologiemarke HONOR das Unternehmen Canalys mit derDurchführung einer Studie zu den wichtigsten Trends im Bereich "IntelligentLiving" in Europa. Der Bericht mit dem Titel Intelligent Living In Europebefasst sich mit dem potenziellen Markt für intelligente Geräte-Ökosysteme sowiemit Markttrends und der Meinung der Lokalbevölkerung. Hier die Ergebnisse:Laut einem kürzlich veröffentlichten Canalys-Bericht[1], der von der globalenSmartphone-Marke HONOR in Auftrag gegeben wurde, werden 2023 in Europaerwartungsgemäß mehr als 500 Millionen Smartgeräte ausgeliefert werden. Diesentspricht einer kumulierten dreijährigen Wachstumsrate von 3,5 % der 465Millionen Geräte in 2020. Der Bericht prognostiziert, dass intelligenteLautsprecher und intelligente persönliche Audiogeräte die am schnellstenwachsenden Kategorien sein werden. Für 2023 sollen insgesamt 212 MillionenSmartphones, 136 Millionen intelligente persönliche Audiogeräte, 87 MillionenPCs, 43 Millionen Fitness-Armbänder und 39 Millionen intelligente Lautsprecherden Anteil am Kundenbudget erhöhen, wenn Europäer mehr Geld für diese Geräteausgeben.Geräteversand in West-, Mittel- und OsteuropaDie kolossale Zunahme der Nachfrage nach intelligenten Geräten zeigt eineVerschiebung des Verbraucherverhaltens hin zu einem digitaleren Lebensstil. DieStudie zeigt, dass auf 100 Smartphones, die 2023 in Westeuropa ausgeliefertwerden, 86 intelligente persönliche Audiogeräte, 38 Desktops oder Notebooks, 24Fitness-Armbänder, 28 intelligente Lautsprecher und 18 Tablets kommen werden. InMittel- und Osteuropa kommen auf 100 Smartphones, die 2023 ausgeliefert werden,36 intelligente persönliche Audiogeräte, 16 Desktops oder Notebooks, 15Fitness-Armbänder und sechs Tablets.Top-Anwendungsfälle für "Intelligent Living"Das Internet der Dinge (IoT) spielt eine wichtige Rolle in der heutigenhyperverbundenen Welt, in der die meisten Geräte drahtlos synchronisiert werden.Die erweiterten KI-Fähigkeiten in Geräten, kombiniert mit einem digitalversierten Publikum, haben großen Einfluss auf die Nachfrage nach diesenintelligenten Geräten, was zur Annahme des "Intelligent Living" führt. DieErgebnisse der Studie zeigen, dass es vier Hauptkategorien des "IntelligentLiving" gibt: Unterhaltung, Gesundheit und Fitness, Produktivität und vernetztesLeben, wobei jede dieser Kategorien einen beträchtlichen Einfluss auf dastägliche Leben der Endbenutzer hat.- Unterhaltung- Audio und Video: Bietet Benutzern hochwertige Audio-und Videoerlebnisse beim Konsum von Inhalten, sei es unterwegs oderin bestimmten Umgebungen oder Benutzerszenarien- Gaming:Verbesserung der Spielerfahrung und -leistung der Benutzer, damitsie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können- Gesundheit & Fitness - Allgemeines Wohlbefinden: Verbesserung despersönlichen Gesundheitszustands durch Erreichen eines besserenKörpergewichts, besseren Schlaf, besseres Stressmanagement undmehr- Sport und Fitness: Verbesserung der sportlichen Leistungen,um die persönliche Bestleistung herauszufordern.- Produktivität - Mobile Arbeitnehmer: Sie könnenSpitzenproduktivität erzielen, ganz gleich, wo sie arbeiten. DieGeräte sollen Leistung oder Flexibilität für verschiedene Aufgabenbieten- Content-Ersteller: Einsatz einer Reihe von Geräten zurSchaffung einer günstigen Umgebung zur Förderung der Kreativität.- Vernetztes Leben- Smart Home: Erreichen wichtiger Anwendungsfälle,wie z. B. Hausautomatisierung, -steuerung und -überwachung fürKomfort, Sicherheit und Energieeffizienz- Mobiler Lebensstil:Wichtige Funktionen und Dienste können genutzt und Aufgabenunterwegs erledigt werden."Wir bei HONOR arbeiten ständig an Innovationen für unsere Produkte undDienstleistungen, um die Bedürfnisse des heutigen digital engagiertenVerbrauchers zu erfüllen", so George Zhao, Präsident von HONOR. "Unsere "1+8+N"All-Scenario IoT-Strategie ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Da wir dieFunktionalität unserer Produkte erweitern und neue Anwendungsfälle schaffen, umdas Leben der Verbraucher komfortabler zu machen, hoffen wir, das IoT-Ökosystemzu erweitern und die Zukunft für "Intelligent Living" zu gestalten.Meinung der Verbraucher zum "Intelligent Living"Dem Bericht zufolge tragen 41 % der Befragten mehr als ein intelligentes Gerätbei der Arbeit oder unterwegs mit sich herum, und diese Zahl steigt auf 68 %,wenn sie zu Hause sind. Geräte, die die Benutzer zu Hause verwenden, darunterFernseher, PCs und intelligente Lautsprecher, sollen erwartungsgemäß einereichhaltige Benutzerinteraktion bieten.Die Berichtergebnisse zeigten außerdem, dass die drei wichtigsten Gründe für denKauf von Smartwatch- und Fitness-Marken verbesserte Fitness und verbessertesWohlbefinden (56 %), das Ausprobieren neuer intelligenter Funktionen (18%) unddie Benachrichtigung am Handgelenk (18 %) sind. Zweckdienlichkeit und Komfortsind die wichtigsten Vorteile beim Kauf von intelligenten persönlichenAudiogeräten (48 %), gefolgt von besserer Klangqualität (20 %) und mehrFunktionen (15 %).Das Ziel: ein integriertes, intuitives und intelligentes ÖkosystemIn dem Bestreben, "intelligent Living" als neue Norm zu etablieren, weist dieStudie auf vier Schlüsselfaktoren hin, die zur Gestaltung dieses intelligentenÖkosystems beitragen werden. Erstens müssen die Geräte so konzipiert sein, dasssie innerhalb eines Ökosystems existieren können. Dies bedeutet, dass Gerätenicht nur ihre Hauptfunktionen erfüllen, sondern auch in der Lage sein müssen,sich mit anderen Geräten für eine Vielzahl von Aufgaben zu verbinden. Zweitensmüssen die Geräte eine hohe Interoperabilität und Kompatibilität aufweisen, umder Präferenz der Verbraucher für Geräte mehrerer Marken gerecht zu werden.Drittens müssen die Geräte und Funktionen für die Benutzer in hohem Maßezugänglich sein, um eine größere Akzeptanz zu fördern. Und schließlich solltenGerätehersteller die Verbesserung der KI-Fähigkeiten in intelligenten Gerätenfür verbesserte Benutzerfreundlichkeit in Betracht ziehen. UnterBerücksichtigung dieser Faktoren kann die Forschung ein Ökosystem schaffen, indem die Benutzer durch intelligente Technologie unterstützt werden.Um seine IoT-Strategie für alle Szenarien zu präsentieren, wird HONOR am 24.Februar 2020 auf einer Livestream-Pressekonferenz eine umfassende Produktreihevorstellen. Den Livestream können Sie auf hihonor.com(https://www.hihonor.com/global/events/all-scenario-intelligence/) einsehen.Weitere Informationen zum Bericht "Intelligent Living in Europe" finden Sie aufHihonor.com(https://www.hihonor.com/global/all-scenario-intelligent-living-whitepaper/) undCanalys.com (https://canalys.com/intelligentliving).Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologie-Marke. Die Marke zielt darauf ab, denBedürfnissen der Digital Natives mit Produkten gerecht zu werden, die für dasInternet optimiert sind. Sie sollen erstklassige Benutzererlebnisse ermöglichen,zum Mitmachen anregen, Kreativität fördern und junge Menschen befähigen, ihreTräume zu verwirklichen. Dabei hat HONOR Mut gezeigt Neuland zu betreten undarbeitet unermüdlich an neuester Technik und Innovation für seine Kunden.Weitere Informationen über HONOR erhalten Sie online unter www.hihonor.com oderfolgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/honorglobal[1] Die Studiewurde vonCanalys an4,144Verbrauchern ab16 Jahren undin 4 Märkten -Großbritannien,Frankreich,Italien undRussland - imFebruar 2020durchgeführt.