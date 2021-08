HONOR bringt HONOR Earbuds 2 Lite mit branchenführender Akkulaufzeit und verbessertem Klang auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die HONOR Earbuds 2 Lite bieten hervorragende Performance und ein beeindruckendes Klangerlebnis in einem ergonomischen DesignDie globale Technologiemarke HONOR gab heute die weltweite Einführung der neuen HONOR Earbuds 2 Lite True Wireless Stereo (TWS) Ohrhörer bekannt. Mit branchenführender Akkulaufzeit, aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) und verbesserter Konnektivität bieten die HONOR Earbuds 2 Lite in einem komfortablen, ergonomischen Design ein erstklassiges Klangerlebnis zu einem erschwinglichen Preis - perfekt für Unterhaltungsenthusiasten, die kristallklaren Klang wünschen."Egal, ob Sie beim Training Ihre Lieblingsmusik hören, sich in eine geschäftliche Telefonkonferenz einwählen oder die neueste Fernsehserie verfolgen, die HONOR Earbuds 2 Lite sind die perfekten Kopfhörer für jedes Szenario. Sie bieten eine hervorragende Performance und ein beeindruckendes Klangerlebnis", so George Zhao, CEO von HONOR. "Die jüngste Ergänzung unserer Wearables-Produktpalette zeichnet sich durch eine verbesserte Klangqualität und eine längere Akkulaufzeit aus. Sie unterstreicht damit unser Engagement, Verbrauchern auf der ganzen Welt innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten."Ganztägige Unterhaltung mit ultralanger Akkulaufzeit und SchnellladefunktionDie HONOR Earbuds 2 Lite werden von einem 55-mAh-Akku mit Energie versorgt, der durch eine branchenführende Akkuleistung und -effizienz überzeugt. Mit einer einzigen Akkuladung[1] ist eine ununterbrochene Musikwiedergabe von bis zu 10 Stunden möglich, und mit dem Ladeetui[2] bis zu insgesamt 32 Stunden Musikwiedergabe oder 20 Stunden Sprachanrufe. Der Benutzer braucht sich also nicht zu sorgen, dass er seinen Lieblingssong verpasst könnte oder die Verbindung während eines wichtigen Meetings unterbrochen werden könnte.Dank der Schnellladefunktion können die HONOR Earbuds 2 Lite in nur zehn Minuten auf bis zu 40 %[3] aufgeladen werden und bieten so vier Stunden[4] ununterbrochene Musikwiedergabe - perfekt für alle, die nur wenig Zeit zur Verfügung haben.Aktive Geräuschunterdrückungstechnologie für ein ablenkungsfreies KlangerlebnisOb auf dem Weg zur Arbeit oder in einem Café - die HONOR Earbuds 2 Lite sind mit einer ausgereiften Active Noise Cancelling-Technologie ausgestattet, die unerwünschte Hintergrundgeräusche reduziert. Darüber hinaus schließt das In-Ear-Design der HONOR Earbuds 2 Lite dicht ab und sorgt somit für eine passive Geräuschisolierung, die weitere Umgebungsgeräusche physisch ausblendet, so dass der Benutzer kristallklaren, ungestörten Klang in vollem Komfort genießen kann.Mit den HONOR Earbuds 2 Lite kann der Benutzer selbst im Gehen oder Laufen bei starkem Wind qualitativ hochwertige Zwei-Wege-Gespräche führen. Ausgestattet mit zwei MEMS-Siliziummikrofonen (Micro-Electro-Mechanical System), kombinieren die HONOR Earbuds 2 Lite die herkömmliche Technologie zur Rauschunterdrückung und ein Deep Neural Network (DNN) mit der Dual Anti-Wind-Technologie, um den Klang des Anrufers zu extrahieren und das Telefoniererlebnis zu optimieren. Das perfekte Zubehör für unterbrechungsfreie, kristallklare Audio- und Videogespräche, bei denen Kollegen oder Freunde jedes Wort verstehen.Awareness-Modus und überlegene Klangqualität für verbessertes AudioMit dem Awareness-Modus können Benutzer hören, was um sie herum passiert, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen. Durch Berühren des Ohrhörerstiels für einige Sekunden können sich die Benutzer von Zeit zu Zeit in ihre Umgebung hinein- und wieder herausbewegen und sind den ganzen Tag über sicher.Die HONOR Earbuds 2 Lite sind mit dynamischen 10-mm-High-Fidelity-Treibern mit empfindlichen Polymer-Verbundmembranen ausgestattet und sorgfältig darauf abgestimmt, dem Benutzer einen authentischen und ausgewogenen Klang, einen detaillierten Sound und satte, tiefe Bässe zu bieten - perfekt für Musikliebhaber und Gaming-Enthusiasten, die kristallklaren Sound und hervorragenden Stereoklang suchen.Komfortables Design für ein erstklassiges HörerlebnisHONOR hat Tausende von Ohren untersucht und Myriaden von Mustermodellen entwickelt, um den Benutzern eine möglichst bequeme Passform zu bieten. Das Ergebnis ist ein wirklich komfortables, ergonomisches Design. Die HONOR Earbuds 2 Lite werden mit flexiblen Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen[5] geliefert, die ein individuelles Hörerlebnis ermöglichen.Verbesserte Signalverbindung für ein unterbrechungsfreies und wahrhaft intensives SpielerlebnisDie HONOR Earbuds 2 Lite sind ideal für Gamer, da sie automatisch in den Low-Latency-Modus wechseln, wenn der Benutzer ein Spiel spielt[6]. Audio und Video werden dann synchronisiert, so dass ein verzögerungsfreies Erlebnis gewährleistet wird. Die Verbreitung der Funktechnologie bedeutet, dass viele von uns in Gebieten mit mittleren bis geringen Signalstörungen leben. Ausgestattet mit Bluetooth 5.2 und den Optimierungen von HONOR, werden die HONOR Earbuds 2 Lite die Verbindung zu Ihren HONOR Smartphones auch bei mittleren bis geringen Interferenzen nicht unterbrechen. [7]Preise und VerfügbarkeitDie HONOR Earbuds 2 Lite sind in den Farben Glacier White und Midnight Black erhältlich und werden ab dem 7. August in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Finnland zu einem günstigen Preis von 69,9 Euro angeboten.[8]Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.hihonor.com/global/products/accessories/honor-earbuds2-lite/Informationen zu HONORHONOR wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien und über alle Kanäle für alle Menschen zu ermöglichen. Mit einem strategischen Fokus auf Innovation, Qualität und Service widmet sich HONOR der Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt durch seine F&E-Fähigkeiten und zukunftsweisende Technologie befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem Portfolio an innovativen Produkten eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen.Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail newsroom@hihonor.comhttp://community.hihonor.com/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__community.hihonor.com_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=Ph4PaUUO8qlqJti-EHux2Rvn1NUIQtgpQYi0eYKbPyc&e=)https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=SGwKAFmB6A6xIRnrWnEbAzgo91fcey2FHfX9Y8J3O54&e=)https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=z6NkDSbQ0MPxuJwYRWb3QCaa5auCIx65St-iTYSD0rY&e=)https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=X534ODr1tR9SJg9Ghg7nh-1ZpRlny5BUiEQ8puuZWPs&e=)http://www.youtube.com/c/HonorOfficial[1] Bei deaktivierter ANC-Funktion[2] Alle Daten beruhen auf den Ergebnissen des HONOR-Labors. Die tatsächliche Nutzungsdauerkann je nach Lautstärke, Einsatzbedingungen, Umgebungsfaktoren usw. variieren.[3] Die Daten beruhen auf Testergebnissen des HONOR-Labors.[4] Das Ladeetui muss über eine ausreichende Batterie verfügen, die Ohrhörer müssen beiRaumtemperatur schnell aufgeladen werden, und die Ohrhörer müssen zur Wiedergabe von Musik imAAC-Format mit einer Lautstärke von 50 % verwendet werden[5] Erhältlich in groß, mittel und klein. Die mittlere Größe ist auf den Ohrhörernvorinstalliert[6] Benötigt wird ein Telefon mit Magic UI 4.0 oder höher[7] Daten aus dem internen HONOR-Labor.[8] Die Verfügbarkeit variiert von Land zu Land.