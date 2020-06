HONOR bringt das HONOR 9A und die HONOR CHOICE True Wireless Earbuds auf den Markt und stattet ältere Produkte mit aufregenden neuen Funktionen aus

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -- Außerdem gibt es für die aktuelle Produktserie von HONOR attraktive VIP Day-AngeboteUnter dem Motto "Power your Life, Live with HONOR" kündigte heute die weltweit führende Tech-Marke mit dem HONOR das HONOR 9A sein brandneues Smartphone mit vorinstallierter App Gallery, die HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, HONOR MagicBook 14 im Sonderpaket mit einem 12-monatigen Abonnement für Microsoft 365 Personal sowie eine Reihe von aufregenden Upgrades für die HONOR MagicEarbuds und die HONOR MagicWatch 2. HONOR an. Zudem kündigte es eine VIP Day-Werbeaktion an - exklusiv auf hihonor.com.[1]Power Your Life mit dem HONOR 9AMit dem HONOR 9A kann man dank einem leistungsstarken 5000mAh-Akku bis zu 33 Stunden im 4G-Netz telefonieren, bis zu 35 Stunden lang Videos abspielen und bis zu 37 Stunden lang Radio hören - alles in hervorragender Entertainment-Qualität. Dabei wiegt das HONOR 9A nur 185 g und ist in einem dünnen Gehäuse von gerade einmal 9,04 mm eingefasst. Und mit diesem schlanken und ultra-dünnen Design kommt man trotzdem mit einer einzigen Aufladung problemlos über den Tag und durch die Nacht.Für Fotos bietet das HONOR 9A auf der Rückseite eine Dreifach-Kamera, mit einer 13MP-Linse, einer 5MP-Ultra-Breitwinkelkamera sowie einer 2 Megapixel starken Unterstützung für die Tiefeneinstellung. Dank der 120° Super-Breitwinkelkamera erhält man bei Aufnahmen von Skylines und Landschaftspanoramen eine breitere Perspektive und mehr Komfort. Die Front-Kamera mit 8 Megapixel, die tropfenförmig im 6,30 Zoll großen Fullview-Display eingelassen ist, liefert jederzeit und überall perfekte Selfies. Mit 3 GB RAM und einem 64 GB großen internen Speicher, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann (bis zu 512 GB), können Nutzer eine Menge Fotos und Videos leicht speichern und müssen Dateien nicht auf einen Computer oder eine externe Festplatte übertragen.Auf dem HONOR 9A, das mit dem Android-10-Betriebssystem läuft, ist die Huawei App Gallery installiert, mit der Nutzer über eine exzellent angepasste Umgebung aus Apps und Diensten für ein smarteres und nahtloseres Nutzererlebnis erhalten. Nutzer dürfen sich dank der neuesten Nutzerschnittstelle Magic UI 3.1 zudem über das allerbeste Software-Erlebnis freuen.Das HONOR 9A (3 GB + 64 GB) wird ab Juli direkt über Hihonor, bei Amazon und bei anderen Einzelhändlern zu einem Einzelhandelspreis von 149,90 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen für das HONOR 9A sind ab dem 1. Juli möglich.Neue Fähigkeiten entwickeln und der Kreativität freien Lauf lassen -- das MagicBook 14 im Sonderpaket mit einem 12-monatigen Abonnement für Microsoft 365 PersonalGanz gleich, ob sie von irgendwo online arbeiten oder wieder zurück im Büro sind - das HONOR MagicBook 14 ist der perfekte Begleiter, um ihre Ideen umzusetzen. Mit seinen 8 + 256 GB RAM, mit HONOR Magic-Link 2.0 für nahtloses Multitasking auf ihren sämtlichen tragbaren Geräte und mit der praktischen Pop-up-Webcam, die sich diskret unter der Tastatur versteckt, eignet sich das HONOR MagicBook 14 ideal für Kreative, die viel unterwegs sind und bei der Zusammenarbeit mit anderen flexibel und effizient sein wollen.Das HONOR MagicBook 14 (in der Version mit 8+256 GB in Space Gray) kann vom 23. Juni bis zum 30. Juni zusammen mit einem 12-monatigen Abonnement für Microsoft 365 Personal im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland zu einem Preis von 649,90 Euro auf hihonor.com vorbestellt werden.Als zusätzlichen Bonus erhalten Abonnenten von Microsoft 365 Zugang zu über 200 neuen Premium-Vorlagen für Word, Excel und PowerPoint. Damit Abonnenten ihr ganzes kreatives Potenzial entfalten können, bietet Microsoft 365 ihnen außerdem exklusiven Zugang zu über 8.000 wundervolle Bildern und 175 Video-Loops und zusätzlich 300 neue Schriftarten und 2.800 neue Icons, womit sie aussagekräftige und visuell ansprechende Dokumente erstellen können. Abonnenten, die an einer Hausarbeit für die Uni, an einer Kundenpräsentation oder an einem Familienprojekt arbeiten, können dank dem leistungsstarken Prozessor des HONOR MagicBook 14 ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich an einer fließenden und störungsfreien Performance erfreuen.Damit Studierende und junge Menschen ihre Kreativität weiterentwickeln und ihre Design-Fertigkeiten unter Beweis stellen können, startet HONOR daneben auch noch die "Looking to the Future" Microsoft 365 Challenge. Hier erhalten HONOR-Fans die Chance, ein brandneues HONOR MagicBook 14 und eines der für alle Zwecke verwendbares smartes Gerät aus dem top-aktuellen HONOR-Angebot zu gewinnen.Blieben Sie aktiv und gesund mit den starken Wearables von HONORFür ein ausgeglichenes und gesundes Leben ist es wichtig, sich körperlich fit zu halten und geistig beweglich zu bleiben. Die jüngste HONOR-Serie mit leistungsstarken Wearables ist ab sofort verfügbar, um Dir dabei zu helfen, Deine Gesundheits- und Fitness-Ziele zu tracken und auch Dein Wohlbefinden im Auge zu behalten - egal, wo Du bist.Entdecke 100 Workout-Einstellungen auf der HONOR MagicWatch 2Neben 15 vorinstallierten Workout-Einstellungen baut HONOR seine Kapazitäten beim Fitness-Tracking durch zusätzliche 85 neue maßgeschneiderte Workout-Einstellungen aus, die automatisch sechs unterschiedliche Aktivitätskategorien erkennen: Extrem-Sport, Entspannung, Fitness, Wassersport, Ballsportarten und Wintersport.[2] Ganz gleich, ob Du eine Mainstream-Sportart betreibst oder lieber etwas Ausgefalleneres ausprobieren möchtest: Die aktualisierte HONOR MagicWatch 2 hat das Richtige für Dich, mit umfangreichen Monitoring-Funktionen, über die 194 Arten von Informationen getrackt werden können, damit Du Deine Leistung verbessern kannst und motiviert bist, mehr aus Dir herauszuholen.HONOR Magic Earbuds Awareness-Modus: Achtsam sein für alles um Dich herumBeim Workout bieten die Magic Earbuds von HONOR die Hybrid Active Noise Cancelling Technology mit einem Dual-Mikrofon, durch die ablenkende Geräusche abgeschaltet werden. Dadurch bist Du ganz bei Dir und kannst Dich während einer Trainingseinheit vollkommen darauf konzentrieren.Diese Geräuschunterdrückung ist jetzt komplett anpassbar, sodass Du Dich zum Beispiel für den völlig neuen Awareness-Modus[3] entscheiden kannst, wodurch Du mehr von Deiner Umgebung mitbekommst, ohne die Earbuds abnehmen zu müssen. Durch die Kombination aus großartiger Klang-Qualität, unglaublicher Geräuschunterdrückung und einer grundsoliden Batterielaufzeit sind die HONOR Magic Earbuds Dein perfekter Begleiter für so gut wie jede Gelegenheit.Die HONOR CHOICE-Reihe: Die True Wireless Earbuds bieten bis zu 24 Stunden Audio-WiedergabeIn Übereinstimmung mit der "1+8+N"-Strategie für sämtliche Anwendungsfälle hat sich HONOR mit bekannten Herstellern zusammengetan, um eine Reihe von erschwinglichen smarten Produkten zu entwickeln, die zu der völlig neuen HONOR CHOICE-Serie geführt haben. Die HONOR CHOICE-Reihe ist der Design-Philosophie von HONOR für technische Eleganz und Nutzerfreundlichkeit sowie einem hohen Qualitätsstandard verpflichtet. Das erste Produkt aus der Serie, das auf einem Markt im Ausland eingeführt wird, sind die HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, die über 7 mm große Lautsprecher mit Membranen aus Verbundstoff verfügen. Diese sorgen für eine dezente Klang-Qualität und unterdrücken Umgebungsgeräusche effektiv, wenn man telefoniert oder Musik hört. Dank einer hervorragenden Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden,[4] kann man einen ganzen Tag lang telefonieren oder Musik hören.Ab sofort Upgrades auf VIP-Mitgliedschaft und Ratenzahlungen auf hihonor.com möglichAb dem 23. Juni können HONOR-Fans aus allen teilnehmenden Märkten, wie im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, auf hihonor.com tolle Rabatte auf Smartphones, Laptops und Wearables aus dem top-aktuellen HONOR-Produktangebot erhalten. Als Sahnehäubchen auf der langen Liste an aufregenden Deals können diejenigen, die sich zwischen dem 18. Juni und dem 1. Juli auf hihonor.com* anmelden und Abo-Kunde und darüber HONOR VIP-Mitglieder werden, sich eine Reihe von exklusiven Vorteilen sichern:- Zusätzliche Rabatte von bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Produkte - Eine für einen Monat kostenlose Mitgliedschaft bei Huawei Music, eine einjährige Mitgliedschaft für die Huawei Cloud mit 15 GB und 3 Film-Gutscheine für das Ausleihen von Videos auf Huawei Video für alle Nutzer eines HONOR-Smartphones - Ein Gutschein für den portofreien Versand - Bevorzugter Zugang zu Fan-Veranstaltungen und ProdukttestsAb dem 26. Juni sind auf hihonor.com in Frankreich Ratenzahlungen möglich, was demnächst auch in Deutschland, Spanien, im Vereinigten Königreich und in Italien möglich sein wird. Verbraucher in Frankreich können mehr als vier Käufe in Raten mit einer 0-Prozent-Finanzierung für ausgewählte Produkte im Wert von mehr als 149 Euro auf hihonor.com tätigen.Weitere Informationen zum HONOR VIP Day finden Sie unter HiHonor.com (about:blank) , wo sie alles über die exklusiven Deals und angebotenen Vorteile erfahren können.[1] Die VIP Day-Werbeaktion gilt für den hihonor.com-Auftritt im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien.[2] Das Upgrade ist über die Huawei Health-App ab Version 10.0.5.310 oder höher verfügbar. Die zusätzlichen 85 Modi werden nicht auf Smartphones mit iOS-Betriebssystem unterstützt.[3] Verbinden Sie die Earbuds mit der Huawei AI Life-App und aktualisieren Sie die Software auf Version 1.9.0.133 oder höher. Der Awareness-Modus kann unter "Shortcuts" aktiviert werden. Durch langes Drücken der Earbuds wird die Funktion eingeschaltet.[4] Bis zu 6 Stunden Wiedergabe mit einer Einzel-Aufladung, der Ladebehälter bietet zusätzlich 18 Stunden Wiedergabezeit. Gesamtlaufzeit des Akkus, einschließlich des Ladebehälters, beträgt bei normaler Nutzung bis zu 24 Stunden.Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologiemarke für junge Menschen weltweit. Das Unternehmen wurde während der Wachstumsphase des mobilen Internets gegründet und durch bahnbrechende Technologie geformt - das Ergebnis seiner unbeirrten Ausrichtung auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. HONOR möchte die Chancen ergreifen, die sich dem Unternehmen im Zeitalter von 5G und Künstlicher Intelligenz bieten, und es möchte über die Entwicklung eines Smart-Living-Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur zu einer intelligenten neuen Welt für junge Menschen beitragen. HONOR wird sich auch künftig von Mitbewerbern absetzen, indem es den Spaß erschließt, der in Innovationen steckt, einen technologisch schicken Lebensstil vertritt und seinen begeisterten, immer zahlreicheren Anhängern eine vielfältige, offene Online-Gemeinschaft bietet.Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie HONOR bitte online unter www.hihonor.com (about:blank) oder folgen Sie uns unter:https://www.facebook.com/honorglobal/ (about:blank)https://twitter.com/Honorglobal (about:blank)https://www.instagram.com/honorglobal/ (about:blank)https://www.youtube.com/honorglobal (about:blank)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195084/HONOR_9A.jpg (about:blank) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195086/Campaign.jpg (about:blank) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195085/1.jpg (about:blank)Pressekontakt:Mavis WenMavis.Wen@bcw-global.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118003/4633411OTS: honorOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell