HOLLY geht in Serie: Nach 40.000 verkauften Exemplaren der Erstausgabe erscheint das Persönlichkeitsmagazin der Living-Bloggerin Holly Becker als Eigenmarke in 2020 viermal (FOTO)

Hamburg/Münster (ots) -Ab heute ist die neue Ausgabe HOLLY, das Magazin derInterior-Bloggerin Holly Becker im Handel erhältlich. Die ersteAusgabe erschien im Januar noch unter dem Namen LIVING AT HOME +HOLLY und verkaufte knapp 40.000 Exemplare. Nach diesem erfolgreichenStart geht der Titel als Eigenmarke HOLLY im kommenden Jahr in Serieund erscheint viermal jährlich.Holly Becker, Creative Director HOLLY: "Mein Traum vom eigenenMagazin ist wahr geworden. Darüber bin ich sehr stolz. DasHOLLY-Magazin soll den Leserinnen Inspirationsquelle sein - zumAnfassen, zum Mitnehmen und zum Nachmachen. Jedes Thema zeigt, wasmich gerade bewegt, wenn es um Dekorieren, Trends, Handwerk, DIY,Kochen, Reisen oder Shoppen geht. Ich möchte die Leserinnen anregen,sich in ihrem Zuhause wohl zu fühlen, mutig auf ihr Bauchgefühl zuhören und Dinge einfach auszuprobieren."Sinja Schütte, Publisherin und Chefredakteurin HOLLY: "Wir freuenuns sehr über den erfolgreichen Start des Magazins. Hollys Fansscheinen sich sowohl in Print als auch im Digitalen zu Hause zufühlen. Wir glauben an Hollys Inspirationskraft und bauen die MarkeHOLLY im nächsten Jahr weiter aus. Demnächst startet Holly mit einemeigenen Podcast - es sind eigens kuratierte Produkte, Events undWeiteres geplant. Dem Einfallsreichtum einer Holly Becker sind keineGrenzen gesetzt."In der aktuellen Ausgabe gibt Holly leicht umsetzbare Tipps undTricks: Wie stylt man die Trendfarben? Wie geht Makramee? Wiedekoriert man mit Trockenblumen? Was ist Eklektizismus und wiegelingt der mutige Stil-Mix zu Hause? Wie kreiiert man mit einfachenDeko-Tricks einen neuen Küchen-Look? Dabei stellt dieInterior-Expertin ihre Freunde und Weggefährten und deren Tipps zuden jeweiligen Themen vor. Darunter Fashion-Bloggerin Marie Jedig,Bloggerin Paulsvera, die Healthy-Foodblogger von Eat This! undKrautkopf sowie Emily Kratz und viele mehr. Außerdem im Heft: einTreffen mit Fotograf und Designer Peter Fehrentz sowie ein Cityguidevon Kopenhagen.Der Start des HOLLY-Magazins als Eigenmarke wird von eineraufmerksamkeitsstarken Print- und Social-Media-Kampagne unter demClaim "Mach jeden Tag zum Holly-Day" begleitet. Aktionen amPoint-of-Sale runden die Einführung der Eigenmarke HOLLY ab.Das Magazin HOLLY aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur(DMM) ist für 5 Euro im Handel erhältlich, erscheint mit einerDruckauflage von 80.000 Exemplaren viermal im Jahr. Auf Instagramfinden sich unter @hollymagazin und #hollymag Inspirationen undInformationen zum Magazin.Bildmaterial mit Logo, Cover, Kampagnen-Motiv, Heftseiten undPorträtfotos finden Sie unter: https://bit.ly/2m4f2JMPasswort: hollyÜber Holly Becker:Holly Becker ist eine der ersten Interior-Bloggerin in Deutschlandund mit ihrem Blog decor8 seit über zehn Jahren erfolgreich.Mittlerweile hat die Design-Expertin weltweit mehr als eine MillionFollower. In Deutschland folgen ihr rund 400.000 Menschen. Darüberhinaus ist Holly Becker Bestseller-Autorin und hält Vorträge zumThema Stil und Inneneinrichtung.Über die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist einTochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner +Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören dieMarken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG,LIVING AT HOME, HOLLY, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGEund LANDLUST ZUHAUS.Pressekontakt:Andrea KramerKommunikation/PR HOLLYE-Mail: presse@vg-dmm.deTel.: 040 - 3703 - 3847www.vg-dmm.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), HOLLY, übermittelt durch news aktuell