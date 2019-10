Hamburg/Münster (ots) -Nach dem Launch von HOLLY, dem ersten Persönlichkeitsmagazin einerLiving-Bloggerin, startet Holly Becker mit einem eigenen Podcast.Alle zwei Wochen erscheint der englischsprachige Podcast "HELLOHOLLY". In einigen Episoden teilt Holly Becker ihre ganz persönlichenGedanken, Trends und Geschichten über das, was sie im Moment bewegt.In anderen Folgen spricht sie mit den Menschen, die man in der Weltdes Designs einfach kennen sollte wie Autoren, Blogger, Designer,Künstler, Trendforscher und Stylisten. Denn als Living-Bloggerin undInterior-Spezialistin trifft Holly viele faszinierende Menschen aufMessen, in Designstudios, in Ateliers, in Shops und auf Reisen.In der ersten Folge sprach Holly Becker mit Niki Brantmark, derAutorin und Bloggerin von MyScandinavianHome. Mit der Trendforscherinfür Interior Design & Lifestyle Gudy Herder von Electictrendsunterhält sich Holly Becker in der aktuellen Folge, ab heuteerhältlich. Weitere geplante Gäste sind unter anderem JenniferReaves, Geschäftsführerin der Blickfang GmbH.Der halbstündige Podcast "HELLO HOLLY - the podcast aboutinterior, trends and friends" ist erhältlich auf AudioNow, spotifyund ApplePodcast sowie der Website www.livingathome.de/holly.Honorarfreies Bildmaterial finden Sie zum Download unter:https://bit.ly/31VJDJDPasswort: helloÜber das HOLLY-Magazin:HOLLY ist das erste Persönlichkeitsmagazin einer Living-Bloggerin,der gebürtigen Amerikanerin Holly Becker von decor8blog.com. Hollyhat ein einzigartiges Gespür für Wohntrends und Design. Die Leserblicken durch Hollys Augen auf die Themen Wohnen, Einrichten,Dekorieren, DIY, Kochen und Reisen. Sie tauchen in ihre Welt vollerinspirierender Orte und Menschen ein, entdecken HollysLieblingsdinge, einfache Styling-Ideen und die neuesten Designs.HOLLY erscheint viermal im Jahr und ist für 5 Euro im Handelerhältlich. Auf Instagram finden sich unter @hollymagazin und#hollymag Inspirationen und Informationen zum Magazin.Über Holly Becker:Holly Becker ist eine der ersten Interior-Bloggerin in Deutschlandund mit ihrem Blog http://decor8blog.com seit über zehn Jahrenerfolgreich. Mittlerweile hat die Design-Expertin weltweit mehr alseine Million Follower. In Deutschland folgen ihr rund 400.000Menschen. Darüber hinaus ist Holly Becker Bestseller-Autorin und hältVorträge zum Thema Stil und Inneneinrichtung.Pressekontakt:Andrea KramerKommunikation/PR HOLLYE-Mail: presse@vg-dmm.deTel.: 040 - 3703 - 3847www.vg-dmm.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), HOLLY, übermittelt durch news aktuell