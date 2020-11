HOCHTIEF mit sauberem Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

HOCHTIEF-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund fünf Prozent im Plus. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 79,75 EUR. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund null Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 79,85 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 74,39 EUR komplett grünes Licht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

