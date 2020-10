HOCHTIEF: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

HOCHTIEF zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund acht Prozent. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 68,90 EUR. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Diese Grenze ist bei 62,85 EUR zu finden. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

