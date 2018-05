HOCHTIEF-Aktie verzeichnet aktuell Kursgewinn: Was sagt die 200-Tages-Linie?

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Neuer Tag, neues Glück mögen einige denken! Dieser Handelstag begann für die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kurs von 151,30 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 151,50 Euro, veränderte sich also um 0,07 Prozent. Die Analyse des letzten Monats zeigt, dass sich die MDAX -Aktie um 2,57 Prozent verändert hat. Der aktuelle Kurs liegt bei 151,60 Euro. Somit hat sich HOCHTIEF im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.