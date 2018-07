HNA Group unterzeichnet Absichtserklärung mit COMAC zum Kauf von 20 ARJ21-Jets

London (ots/PRNewswire) - HNA Group Co Ltd (HNA Group) undCommercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) haben auf der51. Farnborough International Airshow in London eineAbsichtserklärung zum Kauf von 20 Flugzeugen vom Typ ARJ21unterzeichnet, das erste greifbare Ergebnis nach der Unterzeichnungeines Rahmenabkommens über strategische Zusammenarbeit Anfang Junidieses Jahres in Shanghai. Die 20 Jets werden nach der Auslieferungvon Urumqi Air betrieben, einer Tochtergesellschaft der HNA Group.Der ARJ21 ist Chinas erstes, nach internationalen Standards fürLufttüchtigkeit entwickeltes strahlgetriebeneRegionalverkehrsflugzeug und zeichnet sich in fünf Hauptbereichenaus: Produktanpassungsfähigkeit, Passagierkomfort, Kosteneffizienzund, nicht nur für die gesamte Modellpalette, sondern auch anderegängige Flugzeugtypen, universelle Teile und Materialien. All dieseFaktoren tragen dazu bei, den operativen Anforderungen beim Start undbei der Landung auf Flughäfen der westchinesischen Hochebene gerechtwerden zu können, einer Region, die notorisch mit hohen Temperaturenund anderen Widrigkeiten auf komplexen Routen zu kämpfen hat, undmachen das Fluggerät zur idealen Wahl für das Strecken- undFlughafennetz in Westchina.Durch Innovation sowohl in der Unternehmensorganisation als auchim Flugzeugdesign will die HNA Group die Zusammenarbeit mit COMAC mitAugenmerk auf die Markteinführung und den Einsatz von in Chinagebauten Flugzeugen vertiefen, und eine durchgängige Industrieketteaufbauen, die neben der Verbesserung der Produktionskette und demAufbau eines Leasing-Service-Netzwerks für Flugzeuge aus China auchdie Produktion, die Materialversorgung sowie Vertrieb und Support fürden Flugzeugbau umfasst, damit der Zivilluftfahrtsektor des Landeseine Spitzenposition in der Welt einnehmen kann.Hainan Airlines, Urumqi Air und Tianjin Airlines und auch dieweiteren Tochtergesellschaften der HNA Group werden von derZusammenarbeit profitieren, ihre Geschäftsentwicklung beschleunigenund den Beitrag des Konzerns zu Chinas Belt and Road-Initiative mitdem Aufbau eines komfortableren regionalen Luftverkehrsnetzesunterstützen können.Pressekontakt:Jian Zhang+86-898-6996-5121jian.zh@hnair.comOriginal-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell