HMT Xiamen New Technical Materials: Wie ist das denn jetzt passiert?

HMT Xiamen New Technical Materials, ein Unternehmen aus dem Markt "Textilien", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 13.52 CNH sehr deutlich im Minus (-2.76 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Die Aussichten für HMT Xiamen New Technical Materials haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die HMT Xiamen New Technical Materials-Aktie ein Durchschnitt von 13,71 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,9 CNH (-1,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 14,31 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,01 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für HMT Xiamen New Technical Materials ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. HMT Xiamen New Technical Materials erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen HMT Xiamen New Technical Materials. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: HMT Xiamen New Technical Materials hat mit einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (20.77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -17,16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die HMT Xiamen New Technical Materials-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.