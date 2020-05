HMC glänzt zum 10-jährigen Agenturgeburtstag mit neuem Erscheinungsbild und bringt neues Online-Magazin auf den Markt

Innsbruck (ots) - Zum 10. Geburtstag der auf Tourismusmarketing spezialisierten Agentur hat sich das Team der HMC (https://hmc-agency.at/) rund um Inhaberin und Geschäftsführerin Mag. Bettina Haas ein besonderes Geschenk gemacht: ein frisches Erscheinungsbild trägt der ständigen Weiterentwicklung der letzten Jahre Rechnung. War die Agentur im Gründungsjahr 2010 als One-Woman-Show vor allem im Bereich PR & Eventkommunikation tätig, so kümmert sich das internationale Team von HMC heute um umfassendes Destinationsmarketing in ganz Europa.Das Leistungsportfolio von HMC an den drei Standorten Berlin, Wien und Innsbruck umfasst von klassischer Out-of-Home-Werbung bis hin zur digitalen Full-Channel-Kampagne inklusive Video- und Audioproduktion alles, was das Touristikerherz begehrt - ALL.ABOUT.MARKETING eben.Als Spezialisten für Destinationsmarketing bringt HMC zum Thema Freizeit mit der Familie das deutschsprachige Online-Magazin " family-2-Go.com - Reiselust zum Mitnehmen (https://family-2-go.com/) " auf den Markt. Hier finden die Leser*innen Inspirationen und praktische Tipps sowohl für den Tagesausflug als auch für die kommende Urlaubsreise. Geografisch beginnt die Plattform mit deutschsprachigen Urlaubsorten, das Angebot wird künftig mit Gastautoren laufend ausgebaut."Wir haben die Zeit der Corona-Krise sehr konstruktiv und produktiv genützt. Mit dem neuen Markenauftritt aus dem eigenen Haus wird umgesetzt, was wir unseren Kunden tagtäglich empfehlen: Mit dem Zeitgeist zu gehen! Das haben wir auch beim Launch des Online-Magazins "family-2-Go.com - Reiselust zum Mitnehmen" umgesetzt. Nach den langen Wochen der Ausgangs- und Reisebeschränkungen sind die Menschen hungrig nach virtuellen und tatsächlichen Tapetenwechseln. Da wollen wir unterstützen, Neues (wieder) zu entdecken. Die Veröffentlichung von family-2-Go.com ist allerdings erst der Anfang, soviel darf ich heute schon verraten!", freut sich Mag. Bettina Haas (GF HMC) auf noch mehr Reiselust zum Mitnehmen.Mehr finden Sie unter HMC - all.about.marketing (https://hmc-agency.at/)Pressekontakt:HMC - http://all.about.marketingCarmen Brüggler mailto:carmen@hmc.agencyhttp://www.hmc.agencyBerlin//Wien//InnsbruckWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144658/4608473OTS: HMC ? all.about.marketingOriginal-Content von: HMC - all.about.marketing, übermittelt durch news aktuell