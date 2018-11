HL Global: Ist es vollbracht?

Für die Aktie HL Global stehen per 20.11.2018 0,405 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. HL Global zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Unser Analystenteam hat HL Global auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber HL Global. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält HL Global daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält HL Global von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet HL Global höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants. Der Unterschied beträgt 4,18 Prozentpunkte (6,98 % gegenüber 2,79 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die HL Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,46 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,405 SGD (-11,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,44 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,95 Prozent Abweichung). Die HL Global-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. HL Global erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.