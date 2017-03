Baden-Baden (ots) - Fünf Jahre nach Gründung ist die Gruppe um HLXTouristik auf dem Weg an die Spitze der dynamischen Reiseveranstalterin Europa: Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen erwartet 2017rund 350 000 Buchungen. Bereits 2016 war die Nachfrage um 30 Prozentgestiegen."Der Schub kommt dabei nicht alleine über die eigenen Web-Seiten",so Firmengründer Karlheinz Kögel, "sondern insbesondere über dieangeschlossenen Airline-Marken, die HLX als intelligente Werkbank undkompetenten Vermarktungspartner nutzen." Dazu zählen AirberlinHolidays, Lufthansa Holidays, Swiss Holidays und pünktlich zur ITBnun auch Holiday-Angebote von SunExpress. Auch Sixt Holidays rolltnun an den Start.Zudem greift seit kurzem eine weitere Kooperation.Iberostar-Tochter World2Meet hat - als Vertragspartner von Ryanair -von HLX Touristik eine Lizenz für Software und Dienstleistungenerworben, um damit das komplette Pauschalreise-Programm von RyanairHolidays zu produzieren. HLX Touristik erhält damit ihrerseits "einenprivilegierten Zugriff" auf die 130 Iberostar-Hotels - und die mehrals 20 000 Hotels der World2Meet-Bettenbank.Der Aufschwung des im Dezember 2011 gestarteten Online-Portalsresultiert jedoch nicht nur aus der permanenten strategischenWeiterentwicklung und Kooperation mit trafficstarkenAirline-Plattformen, sondern auch aus der klugen Entwicklung eigenerProdukte wie etwa HLX Premium. Nicht zuletzt basiert der Erfolg aufeiner ausgeklügelten IT: Modernste Player-Hub-Technologie vonPeakwork kommt zum Einsatz.Mittelfristig bleiben die Signale auf Wachstum gestellt. Kögel:"Bereits 2018 soll HLX Touristik eine halbe Million Buchungenerreichen und sich damit an die Spitze der dynamischen Veranstaltersetzen".Über HLX: Die HLX Touristik GmbH mit Sitz in Baden-Baden wurde2011 vom Erfinder der Last Minute-Reise und L'TUR-Gründer KarlheinzKögel gegründet, der mit 95 Prozent der Firmenanteile auchHauptgesellschafter ist. Die restlichen fünf Prozent hält RalfUsbeck, Gründer und Geschäftsführer der Peakwork AG. DasReiseunternehmen ist das erste Onlineportal, das die Urlaubsbuchungzum aktuell günstigsten Reisepreis garantiert. HLX analysiert proNacht mit Hilfe der innovativen Player-Hub-Technologie von Peakwork30 Millionen Datensätze, kombiniert die Reisen in Echtzeit - undzeigt im direkten Vergleich mit rund 150 Wettbewerbern den bestenverfügbaren Preis auf dem deutschen Reisemarkt an. Die Reisen sind imInternet unter hlx.com und per Telefon (0761/55 755 345) buchbar.Pressekontakt:Büro Karlheinz KögelE-Mail: presse@hlx.comTel. +49 (0) 7221 366 666Original-Content von: HLX, übermittelt durch news aktuell