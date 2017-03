HKI-Qualitätszeichen für moderne Feuerstätten - Abend für Abend dauerhaft niedrige Emissionen

Frankfurt am Main (ots) - Die erneuerbaren Energieträger zufördern und ihren Anteil am Energieverbrauch deutlich zu steigern,ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Hierzu können moderneFeuerstätten einen maßgeblichen Beitrag leisten. DieGrundvoraussetzung: Sie entsprechen den hohen Anforderungen der 2.Stufe der ersten Verordnung zur Durchführung desBundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV), und zwar nicht nurwährend der Zulassungsprüfung auf einem Prüfstand, sondern auchallabendlich, wenn sie beim Ofenbesitzer für wohlige Wärme sorgen.Qualität auf einen Blick"Um dieses umzusetzen, hat der HKI ein Qualitätszeichen mitpraxisnahen Bewertungskriterien geschaffen, mit denen dietatsächlichen Wirkungsgrade und Emissionen im dauerhaften Betrieb denWerten der Typprüfung nahekommen", so Christiane Wodtke, Präsidentindes HKI. Darüber hinaus sollen Fehlbedienungen durch den Betreiberminimiert sowie eine Verschlechterung der Emissionswerte einerFeuerstätte im Betrieb - zum Beispiel durch Verformung - vermiedenwerden.Umfassende Kriterien geben SicherheitDas Qualitätszeichen umfasst nicht nur die derzeit gültigenEmissionsgrenzwerte (2. Stufe der 1. BImSchV), sondern geht nochweiter: Auch vorgegebene Höchstwerte für OrganischeKohlenwasserstoffe (OGC) und Stickoxide (NOx) sind festgelegt. Eineweitere wichtige Anforderung ist die Dauerbeständigkeit des Gerätes,sodass Verformung und das Ziehen von Fehl-Luft vermieden werden. UmFehlbedienungen durch den Betreiber zu reduzieren, müssen in derAufstell- und Bedienungsanleitung für den Endkunden auch folgendeBeschreibungen vorhanden sein: Kurzanleitungen mit Bildern zumrichtigen Anzünden, dem Nachlegen von Brennstoff und der optimalenEinstellung der Luftzufuhr in den unterschiedlichenVerbrennungsphasen. Somit sind neben den Emissionswerten auchSicherheits- und Leistungsaspekte von Bedeutung. Zudem wird dieFertigungsqualität durch eine jährliche Überprüfung bzw. durch denNachweis der Fertigungskontrolle und der Leckrate sichergestellt.Das HKI Qualitätszeichen wird Mitte März auf der internationalenFachmesse ISH 2017, der weltgrößten Leistungsschau fürenergieeffiziente Heizungs- und Klimatechnik sowie erneuerbareEnergien, der Öffentlichkeit vorgestellt und steht allen Herstellernmoderner Feuerstätten zur Verfügung. Es ist somit ein neutralesBewertungsinstrument, das die hohe Wertigkeit moderner Feuerstättendokumentiert und für den Verbraucher auf den ersten Blick zu erkennenist. Von den weit über 1.000 Geräten, die am Markt angeboten werden,sind aktuell rund 100 Festbrennstoffgeräte mit dem Labelausgezeichnet.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell