HI warnt: Entminung immer schwieriger / 4. April - Internationaler Tag zur Aufklärung über die Minengefahr (FOTO)

München (ots) -Anlässlich des Internationalen Tags der Aufklärung über dieMinengefahr äußert sich die gemeinnützige NGO Handicap International(HI) besorgt über die große Anzahl an Blindgängern durch den weitverbreiteten Einsatz von Explosivwaffen in aktuellen Konflikten.Außerdem ist der Einsatz von improvisierten Minen gestiegen. Dieverminten Zonen befinden sich häufig in städtischen Gebieten, siesind schwieriger zu räumen und stellen die humanitärenRäumexpert/-innen vor neue Herausforderungen. HI führt in siebenLändern Räumungsprojekte durch: Kolumbien, Irak, Laos, Libanon,Libyen, Senegal und Tschad. Die Organisation testet auch innovativeWege, um die Entminungsarbeit zu erleichtern wie beispielsweise denEinsatz von Drohnen, um betroffene Gebiete schneller zu erkennen undzu vermessen. Insgesamt sind 60 Staaten und andere Gebiete durchMinen und explosive Kriegsreste in der ganzen Welt verseucht.20 Jahre nach dem Inkrafttreten des Ottawa-Vertrags am 1. März1999 ist der Bedarf an Minenräumung enorm: Unter anderem im Irak, inSyrien oder in der Ukraine sind riesige Landstriche durch Überrestevon Bombardierungen und industrielle sowie selbstgebaute Landminenflächendeckend verseucht. Jüngst kontaminierte Gebiete sind oftschwierig und zeitaufwändig zu entminen, da sie z.B. in städtischenGebieten, versteckt unter Schutt und in der Nähe von Wohngebietenliegen. Der vermehrte Einsatz von selbstgebauten Minen, die äußerstempfindlich reagieren und sehr aufwändig zu entschärfen sind,erschwert außerdem die Arbeit der Minenräumteams.Explosive Kriegsreste verhindern Rückkehr der FlüchtlingeDie Leiterin der politischen Abteilung von Handicap InternationalDeutschland, Dr. Eva Maria Fischer, unterstreicht die Gefahren fürdie Zivilbevölkerung: "Die Kontamination in städtischen oderstadtnahen Gebieten ist eine ernsthafte Bedrohung für die Bevölkerungund stellt ein großes Hindernis für den Wiederaufbau dar.Hunderttausende von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen können wegender Gefahr durch explosive Kriegsreste nicht nach Hause zurückkehren.In vielen Regionen gibt es außerdem noch Kontaminationen durchfrühere Konflikte. Wir müssen unsere Anstrengungen noch mehrverstärken, um diese Gebiete zu räumen und die Bevölkerung über dieGefahren aufzuklären, die von explosiven Kriegsresten ausgehen."HI räumt derzeit in sieben Ländern und setzt dabei auch DrohneneinHandicap International beteiligt sich an den internationalenRäumaktionen kontaminierter Gebiete, um eine minenfreie Welt zuschaffen. Die Organisation arbeitet dafür mit einem Budget von mehrals 21 Millionen Euro -- einem der größten in der Geschichte derHilfsorganisation. HI führt derzeit Waffenräumaktionen in siebenLändern durch: Kolumbien, Irak, Laos, Libanon, Libyen, Senegal undTschad. Mehr als 200 HI-Entminer/-innen - darunter viele Frauen -sind derzeit in der Räumarbeit tätig und haben 2018 über 350.000Quadratmeter Land von Minen und Blindgängern befreit. Fast 3.500Sprengsätze aller Art wurden von den HI-Teams gesichert. Darüberhinaus untersucht Handicap International derzeit innovative Methoden,um Antworten auf die unterschiedlichen Arten der Kontamination zufinden. So wird seit Januar beispielsweise der Einsatz von Drohnen imnördlichen Tschad getestet, um verminte Gelände zu erkennen und damitdie Arbeit der Minenräumspezialisten zu erleichtern.Landminen Monitor: 60 verseuchte Länder und Gebiete - Tausendezivile Opfer jährlichDer im November 2018 veröffentlichte Landminen-Monitorunterstreicht, dass im dritten Jahr in Folge außergewöhnlich hoheOpferzahlen verzeichnet wurden. Diese werden sowohl durch Minenverursacht - einschließlich unkonventionelle Spreng- undBrandvorrichtungen (USBVs), die wie Minen ausgelöst werden - als auchdurch explosive Kriegsreste (ERW). Insgesamt sind 60 Staaten undandere Gebiete durch Minen und explosive Kriegsreste in der ganzenWelt verseucht. 2017 wurden mindestens 7.239 Menschen durch Minen undBlindgänger getötet oder verletzt. Im Jahr 2014 gab es 3.993 Opfer.Seither steigt die Zahl der Opfer nach einem stetigen Rückgang seit15 Jahren wieder. Da die Datenerhebung besonders in den derzeitigenund jüngsten Konfliktzonen schwierig ist, ist die tatsächliche Zahlwahrscheinlich viel höher. Zivilist/-innen sind nach wie vor dieHauptopfer von Minen und explosiven Kriegsüberresten: 87% der 2017registrierten Getöteten und Verletzten stammten aus der zivilenBevölkerung, davon 47% Kinder: 2.452 Kinder waren im Jahr 2017 Opfervon Minen und explosiven Kriegsresten.Pressekontakt:Frau Dr. Fischer steht gerne für Interviews zur Verfügung.Hier finden Sie hochauflösendes Bildmaterial zum Download:https://handicap-international.de/de/pressefotos-downloadFür mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:Huberta von Roedern, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit089/ 54 76 06 34, presse@deutschland.hi.orgOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell