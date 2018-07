HI fordert sofortige humanitäre Hilfe / 330.000 syrische Flüchtlinge sitzen an den Grenzen fest

Amman (ots) - In den letzten Tagen hat sich die Anzahl derSyrerinnen und Syrer, die aus dem Süden des Landes vor dem Konfliktgeflohen sind, von 60.000 auf 272.000 Menschen mehr als vervierfacht.Laut UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten(OCHA) sind die meisten in Richtung Golanhöhen geflohen, die anIsrael grenzen. Etwa 60.000 Zivilisten sind in den Süden an dieGrenze zu Jordanien gezogen. Die Menschen versuchen, den schwerenLuftangriffen zu entkommen, müssen aber an den Grenzen unter sehrschwierigen Bedingungen und ohne angemessene humanitäre Hilfeausharren. Viele schlafen in Zelten, in überfüllten Notunterkünftenoder unter freiem Himmel. Sie haben keinen Zugang zu medizinischerVersorgung, sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen. DieHilfsorganisation Handicap International fordert sofortige humanitäreHilfe."Der massive Zustrom von Zivilisten an die israelische undjordanische Grenze ist hinsichtlich des Schutzes dieser Menschen sehrbesorgniserregend. Die Menschen können weder nach Jordanien noch nachIsrael sicher einreisen. Wir fordern die Kriegsparteien auf, sofortdie Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung einzustellen undhumanitären Organisationen den Zugang zu allen hilfsbedürftigenMenschen zu ermöglichen, so wie es im humanitären Völkerrechtvorgeschrieben ist", erklärt Jean-Pierre Delomier, Direktor derNothilfe bei HI."Das hohe Ausmaß der Zerstörung und die hohe Anzahl von explosivenRückständen in Wohngebieten, Schulen, Krankenhäusern und anderenöffentlichen Einrichtungen stellen ein zusätzliches Risiko für dieZivilbevölkerung dar. Es muss dringend mit Minenräum-Aktionenbegonnen werden sowie vor allem mit der sofortigen Versorgung derVerletzten und der Aufklärung der Menschen über die Gefahren", fügtJean-Pierre Delomier hinzu.Das OCHA-Büro schätzt, dass mehr als 450.000 Zivilisten in densüdlichen Provinzen Hilfe benötigen und dass sie größtenteils von denKämpfen eingeschlossen sind.Humanitäre Hilfe aus dem Ausland dringend notwendigDie humanitäre Hilfe an den Grenzen reicht nicht aus, um allevertriebenen Familien zu versorgen. Die aktuelle Offensive hat denZugang der humanitären Hilfe noch weiter eingeschränkt, sowohlinnerhalb Syriens als auch die aus dem Ausland. HI ruft dringend dazuauf, dass die bestehende grenzüberschreitende Hilfe beibehaltenwerden muss, die absolut lebenswichtig ist. HI fordert, dassalternative Lösungen ausgearbeitet werden, um die Hilfe an denGrenzen gemeinsam mit den lokalen Behörden zu verbessern. Diese Krisein den Grenzregionen zeigt, wie sehr es an dauerhaften Lösungen fürdie syrische Zivilbevölkerung mangelt. Die internationaleGemeinschaft muss die Verantwortung besser aufteilen und auchJordanien besser dabei unterstützen, die 660.000 aufgenommenensyrischen Flüchtlinge zu versorgen.HI hat schon über 800.000 syrischen Geflüchteten geholfenÜber 800.000 Menschen haben seit 2012 von den Aktivitäten von HIprofitiert. 500 Fachkräfte von Handicap International kümmern sich umVerwundete und Menschen mit Behinderung. Sie unterstützen diebesonders schutzbedürftigen Flüchtlinge, die keinen oder nurerschwerten Zugang zu humanitären Hilfeleistungen haben.Handicap InternationalZur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation, die bei Armut und sozialer Ausgrenzung,bei Konflikten und Katastrophen interveniert. Sie unterstütztMenschen mit Behinderung und andere besonders schutzbedürftigeMenschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt werden, sichihre Lebensbedingungen verbessern und ihre Grundrechte besserrespektiert werden. Insgesamt ist die Organisation in ca. 60 Ländernaktiv. Handicap International ist eines der sechs Gründungsmitgliederder Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und aktives Mitglied derinternationalen Koalition gegen Streubomben (CMC).Pressekontakt:Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.Huberta von Roedern | Handicap International e.V.Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Head of CommunicationsLeopoldstr. 236, 80807 München - DeutschlandTel.: +49 (0)89 54 76 06 34Mob: + 49 (0)15173023206www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell