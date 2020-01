HI, Co-Preisträger des Friedensnobelpreises, empört über die bevorstehende Entscheidung der Trump-Administration, Minen einzusetzen (FOTO)

München (ots) - Die Trump-Administration wird voraussichtlich heute einentödlichen Wechsel in der Landminenpolitik ankündigen. Danach sollen sich die USAdazu bereit erklären, die Produktion, den Einsatz und die Lagerung vonAntipersonenminen wieder aufzunehmen. Landminen sind verheerende Waffen, die vonihren Opfern selbst ausgelöst werden und dabei nicht zwischen den Schritteneines Kindes oder eines Soldaten unterscheiden. Die humanitäre OrganisationHandicap International (HI), Co-Preisträger des Friedensnobelpreises für dasVerbot der Landminen, prangert einen historischen Rückschlag für den Schutz derZivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten an."Die künftige Landminenpolitik von Trump kann zum Todesurteil für unschuldigeMenschen werden", sagt Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung vonHandicap International Deutschland (HI). "Es gibt Kriegshandlungen, die heutenicht mehr zulässig sind. Auch Supermächte dürfen bestimmte Waffen aufgrund desübermäßigen zivilen Leids, die sie verursachen, niemals einsetzen.Antipersonenminen fallen in diese Kategorie, weshalb die überwiegende Zahl derStaaten diese Waffen mit einem Vertrag verboten hat."Scharfe Abkehr von Obamas VerpflichtungenSollte dies bestätigt werden, ist dieser Schritt der Trump-Regierung einescharfe Umkehrung von Präsident Obamas Verpflichtung von 2014, die eineAnnäherung der USA zur Einhaltung des Ottawa- Minenverbotsvertrag von 1997darstellte. Präsident Obamas Verpflichtung ließ den USA nur noch die koreanischeHalbinsel als Ausnahme, da in der entmilitarisierten Zone weiterhin Mineneingesetzt werden."Intelligente Landminen sind absurd"Nach letzten Informationen befindet sich laut der US-Politik eine neue Landminein Entwicklung, die sich nach 30 Tagen deaktiviert und dadurch sicherer wird."Wir haben ernste Bedenken hinsichtlich der "Intelligenz" jeder Waffe, wennunsere Mitarbeitenden aus erster Hand sehen, wie als "präzise" und "intelligent"vermarktete Waffen täglich Zivilist/-innen auf der ganzen Welt verletzen,verstümmeln und terrorisieren", sagt Fischer. "Die Vorstellung, dass so genannte"intelligente" Landminen sicherer sind als ältere Typen, ist absurd. Wer wirdder Mutter einer Tochter, die durch eine Landmine getötet wurde, erklären, dass20 Tage nicht genug waren, um auf dem freien Feld wieder Fußball zu spielen? Werwird die "akzeptable Fehlerquote" intelligenter Landminen dem Vater eines Jungenerklären, der auf dem Schulweg beim Durchforsten eines Waldes verstümmeltwurde?"Humanitäres VölkerrechtDie USA sind eines der wenigen Staaten, die dem Ottawa-Vertrag von 1997 nochnicht beigetreten sind. Sie befinden sich hier in Gesellschaft von China,Ägypten, Indien, Israel, Pakistan und Russland. Es gibt 164 Vertragsstaaten, diedas Verbot von Anti-Personen-Minen zu einer universellen Norm des humanitärenVölkerrechts machen. Das große Paradoxon dieses Politikwechsels besteht jedochdarin, dass die USA seit fast 30 Jahren auf den Einsatz oder den Handelverzichten."Die USA behaupten, dass der Schutz der Zivilbevölkerung im Mittelpunkt ihrerVerteidigungspolitik steht", bemerkt Dr. Inez Kipfer Didavi, Geschäftsführerinvon Handicap International Deutschland. "In den letzten vier Jahrzehnten hatHumanity & Inclusion, die internationale Dachorganisation von HandicapInternational, die unterschiedslose Bedrohung der Zivilbevölkerung durchLandminen dokumentiert. Dieser Rückschritt in der Landminenpolitik würde daherim Widerspruch zur vorgegebenen US-Politik stehen." Darüber hinaus würde derPolitikwechsel ein sehr negatives Signal senden, indem er im Wesentlichen einenBlankoscheck an andere Staaten oder nicht-staatliche Kampftruppen ausstellt, diebereit sind, ihren Einsatz von Antipersonenminen, der nach dem Inkrafttreten desOttawa-Vertrages deutlich zurückgegangen war, fortzusetzen oder auszuweiten.Die jahrzehntelange Erfahrung von Humanity & Inclusion bei der Räumung vonLandminen sowie der Betreuung von Überlebenden von Landminenexplosionen führt zudem Schluss, dass ein Einsatz nie sicher ist. "Wir lehnen es aufs Schärfste ab,dass sich die Militärkommandeure wieder zum Einsatz von Minen ermächtigtfühlen", stellt Fischer fest. "Die sicherste Landmine ist die, die nieproduziert wird."Humanity & Inclusion wird mit ihren Partnern für das Verbot von Landminenzusammenarbeiten, um die US-Behörden zu ermutigen, diesen tödlichen Plan in denkommenden Monaten rückgängig zu machen.HI leitet oder unterstützt Projekte, um die Folgen von Landminen auf dieZivilbevölkerung in Dutzenden von Ländern zu verringern: d.h. Land durchMinenräumung für die Gemeinden wieder nutzbar zu machen, die Menschen durchRisikoaufklärung zu lehren, explosive Kriegsmunitionsrückstände zu erkennen, zuumgehen und zu melden, und die Überlebenden von Landminenunfällen zuunterstützen und zu betreuen. Gemeinsam mit den Partnern in der internationalenLandminenkampagne erinnert HI regelmäßig an das Leid der Betroffenen undengagiert sich für die konsequente Umsetzung des Ottawa-Vertrags und eineminenfreie Welt.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin derpolitischen Abteilung Handicap International DeutschlandAnmerkungenOttawa-VertragDer Ottawa-Vertrag verbietet den Einsatz, die Lagerung, die Herstellung und denTransfer von Antipersonenminen. Er regelt alle Schritte auf dem Weg zu einerWelt ohne Minen und auch die Verpflichtung zur Unterstützung der Überlebenden,der Minenräumung und der Vernichtung von Lagerbeständen.Handicap International ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation. Sieunterstützt weltweit Menschen mit Behinderung und andere besondersschutzbedürftige Menschen, um deren Lebensbedingungen zu verbessern. HI hilftbei Armut und sozialer Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. Die Grundpfeiler ihrer Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion. Auf völkerrechtlicher Ebene kämpft die Organisation gegen die Missachtung der Menschenrechte, den Gebrauch von Landminen und Streubomben sowie Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. Handicap International Deutschland ist Mitglied der internationalen Organisation Humanity & Inclusion (ehem. Handicap International), die die Umsetzung der Programmarbeit verantwortet. HI ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat.