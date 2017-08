HIV-Therapie: HAART brachte den Durchbruch (FOTO)

Berlin (ots) -Seit dem ersten Auftreten von Aids in den frühen 80er-Jahrenversucht die pharmazeutische Forschung das HumaneImmundefizienz-Virus (HIV) zu besiegen. Erste Erfolge brachte derWirkstoff Azidothymidin. AZT schaffte es, dass sich das HI-Virusnicht weiter im Körper ausbreitete. Damit der Wirkstoff wirkt, mussteer allerdings akribisch eingenommen werden: Rund um die Uhr und exaktalle vier Stunden. Zudem waren schwere Nebenwirkungen und Resistenzenein Problem.Den Durchbruch in der Behandlung brachten Mitte der 90erhochaktive antiretrovirale Therapien (HAART): Die Kombination vondrei antiretroviralen Medikamenten aus mindestens zweiWirkstoffklassen, einzunehmen in einer Tablette pro Tag, hemmt dieVermehrung des Virus im Körper so weit, dass es sich im Blut nichtmehr nachweisen lässt. Und: Sie macht die bis dahin immer wiederauftretenden Resistenzen unwahrscheinlich.Heute ist Aids durch die medikamentöse Therapie zu einerchronischen Krankheit geworden. Die modernen Medikamente sindmittlerweile sehr gut verträglich, die Nebenwirkungen werden immergeringer. Deshalb können viele Infizierte ein ganz normales Lebenführen, sind körperlich fit und das bis ins hohe Alter.Noch eine gute Nachricht: In Zukunft könnte CRISPR/Cas in derGentherapie zur Heilung von Krankheiten wie Hepatitis oder HIV zumEinsatz kommen. Am Freiburger Institut für Zell- und Gentherapieuntersucht man die Einsatzmöglichkeiten der Genschere.Hinweis: Die Verwendung des Fotos ist unter der QuellenangabeShutterstock / Kateryna Kon und in Verbindung mit der Pressemeldunghonorarfrei.Ihr Ansprechpartner:Julia Richter, Tel. 030/27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell