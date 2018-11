HIV-Impfstoffforscher Hendrik Streeck ins Kuratorium der Deutschen AIDS-Stiftung berufen

Bonn/Essen (ots) - Hendrik Streeck, HIV-Impfstoffforscher undLeiter des Instituts für HIV Forschung der Medizinischen Fakultät derUniversität Duisburg-Essen am Universitätsklinikum Essen wurde zum31. Oktober 2018 in das Kuratorium der Deutschen AIDS-Stiftungberufen."Bereits seit zwei Jahren engagiert sich Professor Hendrik Streeckfür die Deutsche AIDS-Stiftung. Wir sind froh, mit ihm einenexzellenten und bestens vernetzten Wissenschaftler für unserKuratorium gewonnen zu haben. Wir freuen uns sehr, dass wir dieZusammenarbeit mit ihm durch seine Berufung ins Kuratoriumintensivieren können", so Kristel Degener, GeschäftsführendeVorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung.Aktuell koordiniert Hendrik Streeck u.a. die BRAHMS-Studie, an dersich deutschlandweit zehn medizinische Einrichtungen zur Vorbereitungeiner HIV-Impfstoffstudie beteiligen. Untersucht wird, mit welcherHäufigkeit HIV und andere sexuell übertragbaren Infektionen unterMännern, die Sex mit Männern haben in Deutschland vorkommen undübertragen werden. Im Rahmen der HIV-Prävention ist die DeutscheAIDS-Stiftung sehr an den Ergebnissen dieser Studie interessiert."Ich freue mich über meine Berufung in das Kuratorium der DeutschenAIDS-Stiftung. So kann ich mich stärker in die wichtige Arbeit derStiftung einbringen. Dass die Organisation sich neben der Hilfe fürHIV-infizierte Menschen in der HIV-Impfstoffforschung engagiert,finde ich sehr wichtig. Nur mit einem Impfstoff können wir HIV/AIDSbesiegen", sagt Hendrik Streeck.Nach Studium und Erlangen des Doktorgrades in Berlin und Bonn,ging Hendrik Streeck 2006 in die USA, um an der Harvard MedicalSchool und später an der Johns Hopkins University zu forschen und zulehren. Ab 2012 leitete er die Zellularimmunologie des U.S. MilitaryHIV Research Program (MHRP) am Walter Reed Army Institute of Research(WRAIR). 2015 folgte er dem Ruf der Medizinischen Fakultät derUniversität Duisburg-Essen am Universitätsklinikum Essen. Im selbenJahr gründete er das Institut für HIV Forschung amUniversitätsklinikum Essen.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell