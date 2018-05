HIV-Diskriminierung.de: Neues Internetportal gegen HIV-Diskriminierung

Berlin (ots) - Deutsche AIDS-Hilfe informiert über Möglichkeiten,sich gegen Diskriminierung zu wehren, und Unterstützungsangebote /Außerdem: Infos für Beratende und MaterialienMenschen mit HIV erleben auch heute noch Diskriminierung, etwa imBeruf oder im Gesundheitswesen. Das Portal hiv-diskriminierung.debietet ihnen nun Informationen und Unterstützung, um sich zu wehren.Die Seite informiert über Diskriminierung im juristischen Sinn,das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und den Datenschutz undbietet Adressen von Ansprechpartner_innen, die beim Vorgehen gegenDiskriminierung beraten und unterstützen.Meldestelle für HIV-DiskriminierungZugleich dient das Portal als Meldestelle für selbst oder vonanderen erlebte Diskriminierung. Unter www.hiv-diskriminierung.defindet sich dazu ein Fragebogen, in dem man auch angeben kann, wennman Beratung wünscht. Die Kontaktstelle HIV-bezogene Diskriminierungder Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) setzt sich dann mit der meldendenPerson in Verbindung."Informationen über Diskriminierungsfälle sind wichtig für uns",erklärt Sven Warminsky vom Vorstand der DAH. "Nur wenn wir wissen,wie oft, in welcher Form und durch welche Institutionen Menschen mitHIV diskriminiert werden, können wir strukturelle Veränderungeneinleiten - damit Diskriminierung künftig nicht mehr geschieht."Infos, Materialien und Links zum Thema HIV und DiskriminierungDarüber hinaus bietet hiv-diskriminierung.de weiterführendeMaterialien zum Herunterladen, Links und Hinweise zu Schulungen undVeranstaltungen der Deutschen AIDS-Hilfe zu diesem Thema und Infosfür Beratende.Dass es sich bei Diskriminierung aufgrund der HIV-Infektionkeineswegs um Einzelfälle handelt, zeigte bereits die 2011/12durchgeführte bundesweite Befragung "positive stimmen", mit dererstmals Zahlen zur Stigmatisierung von Menschen mit HIV ermitteltwurden.Die Deutsche AIDS-Hilfe hat darauf unter anderem mit derEinrichtung der "Kontaktstelle HIV-bezogene Diskriminierung"reagiert. Auch in immer mehr Aidshilfen vor Ort gibt es ausgewieseneAnsprechpersonen für Ratsuchende in Diskriminierungsfällen.Weitere Informationen:Portal hiv-diskriminierung.de: https://hiv-diskriminierung.de/Meldestelle für Diskriminierungsfälle:https://hiv-diskriminierung.de/diskriminierung-meldenKontaktstelle HIV-bezogene Diskriminierung:https://hiv-diskriminierung.de/kontaktstellePressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger WichtPressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell