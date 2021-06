HIVE Blockchain: Zur richtigen Zeit zugreifen

Die Aktie von HIVE Blockchain (WKN: A2DYRG) wird seit kurzem auch an der Nasdaq gehandelt. Bisher können sich die Anleger für die Aktie trotzdem nicht begeistern. Sie handeln leider, wie fast immer, genau falsch.

HIVE Blockchain ist ein in Kanada ansässiges Krypto-Mining-Unternehmen, das an drei Standorten verschiedene Kryptowährungen „produziert“. In Kanada selbst ist das Bitcoin-Mining angesiedelt, wohingegen in Island Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH) sowie ZCash (ZEC) und in Schweden Ethereum ...





