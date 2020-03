HISTORY und Wort & Bild Verlag starten Kooperation mit Animationsfilm zur Corona-Prävention (FOTO)

Baierbrunn (ots) - - In der neuen Animationsfilmreihe von HISTORY und Wort & Bild Verlag gibt "Dr. Know" ("Nobody knows it better") Gesundheitstipps. Die erste dreiminütige Episode widmet sich vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Krise dem Covid-19-Virus. - Die Kurzfilme werden von der "Bewegtbildmöglichmacherei" Gary Glotz produziert, die vermittelten Inhalte stammen von einem Experten- und Ärzteteam. Zunächst entstehen zehn Filme. - Verbreitung der Kurzfilme über die Social-Media-Kanäle von HISTORY und Wort & Bild, auf history.de sowie in Kürze auch on-air auf HISTORYHISTORY und der Wort & Bild Verlag (Apotheken Umschau) starten mit der Animationsfilmreihe "Dr. Know" eine Kooperation zur Vermittlung von Gesundheitstipps. In zehn jeweils drei- bis vierminütigen Zeichentrickfilmen werden auf unterhaltsame Art und Weise Gesundheitsthemen und beispielsweise Informationen zur Prävention aufgegriffen. Den Anfang macht eine Folge, in der Dr. Know sich vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Krise dem Covid-19-Virus widmet: Hier stehen Tipps im Mittelpunkt, was jeder einzelne tun kann, um sich vor dem Virus zu schützen und zur Verlangsamung der weiteren Ausbreitung beizutragen.Produziert wird die Reihe von der "Bewegtbildmöglichmacherei" Gary Glotz, mit der HISTORY bereits die Kurzfilmreihe "Der alte Mann auf der Bank" realisierte. Die nun von Dr. Know vermittelten Inhalte stammen von einem Experten- und Ärzteteam.Dr. Know ("Nobody knows it better") ist ein fiktiver Arzt, der sich mit seiner Chefin "Die Professorin" pro Folge ein neues Thema aus dem breiten Spektrum der Gesundheitsthemen vornimmt - nach dem Covid-19-Virus beispielsweise Krebs oder Rückenschmerzen -, um Grundlagenwissen und Präventionstipps leicht verständlich zu vermitteln. Je nach Thema greifen die Episoden auch historische Fakten zu den thematisierten Krankheiten auf und erklären, was es mit Mythen und populären Annahmen auf sich hat.Ziel der Reihe ist, dass die zentralen Inhalte zu Krankheiten und Prävention durch die unterhaltsame Aufbereitung und durch die Verbreitung über die Kanäle der Kooperationspartner HISTORY und Wort & Bild ein vielschichtiges Publikum erreichen. So werden die Kurzfilme über die Social-Media-Kanäle von HISTORY und Wort & Bild, auf history.de sowie in Kürze auch on-air auf HISTORY verfügbar sein.Der erste Film zum Coronavirus steht ab sofort bereit, die weiteren Episoden folgen im Verlauf der nächsten Wochen. Die Coronavirus-Episode können Sie sich hier ansehen:https://youtu.be/hXDBtSPC66A#stayathome #wirbleibenzuhauseÜber HISTORYHISTORY ist der TV-Sender für Dokumentationen über besondere Menschen und Ereignisse. Das Programm zeigt täglich, dass Geschichte in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geschrieben wird. Die vielfach preisgekrönten Sendungen von HISTORY repräsentieren höchstes Produktionsniveau und setzen Maßstäbe für die moderne TV-Dokumentation. HISTORY wird im deutschsprachigen Raum von A+E Networks Germany betrieben. Zu teils preisgekrönten Eigenproduktionen, die A+E Networks Germany für das deutschsprachige HISTORY-Publikum realisierte, zählen "Die Legion: Deutscher Krieg in Vietnam", "Die Befreier" und "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte". In deutscher Sprache ist der Sender als Pay-TV-Angebot u.a. bei Sky, Vodafone, Telekom und Unitymedia empfangbar. Ausgewählte Formate sind über VOD-Plattformen verfügbar, darunter HISTORY Play bei Amazon. Weitere Informationen zum Empfang und zum Sender finden sich unter http://www.history.de , http://www.facebook.com/history , http://www.instagram.com/history_de sowie http://www.youtube.com/historyde .Der Wort & Bild VerlagIm Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.872.016 laut IVW 4/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 642.567), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.151.383), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.678.492), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.135), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.355.575) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 363.100). http://www.apotheken-umschau.de ist eine der meistbesuchten Gesundheitsportale in Deutschland mit 8,69 Mio. Unique Usern (AGOF daily digital facts 2/2020) und 19.802.370 Visits (IVW 2/2020).Pressekontakt:Pressekontakt HISTORYA+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas Finke, Head of Press & PRTel.: 089/208 04 81 16E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.dehistory.deaenetworks.dePressekontakt Wort & Bild Verlag:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationSonja Lex, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4557986OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell