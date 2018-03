München (ots) -- Globales TV-Event "History of Football": HISTORY zeigt imVorfeld der FIFA Fußball-WM in mehr als 160 Ländern 14 Tage rundum die Uhr eine exklusive Programmierung zum Thema Fußball mitzahlreichen Premieren.- Im Rahmen einer Kooperation zwischen HISTORY und Sky Deutschlandsind ausgewählte Sendungen von "History of Football" vom 3. bis10. Juni immer täglich ab 17 Uhr und 23 Uhr auch auf Sky SportNews HD zu sehen.- Am 3. Juni zeigt Sky Sport News HD auch die von HISTORYeigenproduzierte Dokumentation "Deutschland - DeineFußballseele" mit Wigald Boning, die somit kurz nach derDeutschlandpremiere auf HISTORY ihre Free-TV-Premiere feiernwird.- Sky Media vermarktet das emotionalste Werbeumfeld im Vorfeld derFIFA Fußball-WM 2018 auf HISTORY und Sky Sport News HD.HISTORY und Sky Deutschland schließen eine Kooperation zurFußball-WM in Russland. Im Rahmen der Zusammenarbeit werdenausgewählte Sendungen der Sonderprogrammierung "History of Football",die vom 28. Mai bis 10. Juni rund um die Uhr auf HISTORY gezeigtwird, zusätzlich auf Sky Sport News HD ausgestrahlt. DieHISTORY-Sendungen zum Thema Fußball werden auf Sky Sport News HD vom3. bis zum 10. Juni täglich immer um 17 Uhr und in der Wiederholungum 23 Uhr ihre Free-TV-Premiere feiern, darunter auch am 3. Juni dievon HISTORY eigenproduzierte Dokumentation "Deutschland - DeineFußballseele" mit Wigald Boning. HISTORY und Sky Deutschland bietenihren Zuschauern somit die Möglichkeit, sich auf das Fußballereignisdes Jahres einzustimmen.Im Rahmen des globalen TV-Events "History of Football" zeigtHISTORY in mehr als 160 Ländern weltweit vom 28. Mai bis zum 10. Junirund um die Uhr ausschließlich Sendungen zum Thema Fußball, neben"Deutschland - Deine Fußballseele" auch zahlreiche internationaleEigenproduktionen wie die Doku-Reihen "Magische WM-Momente - Tore,Träume und Triumphe" ("History's Greatest Moments in Football") und"Geliebt, gehasst, gefeuert - Legendäre Fußballtrainer" ("FootballGodfathers"). Für das globale TV-Event von HISTORY standeninternationale Profi-Fußballer wie David Villa, der Schirmherr von"History of Football" ist, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Gary Lineker,Lothar Matthäus oder Pelé vor der Kamera.Sky Media vermarktet das globale 14-tägige TV-Event "History ofFootball" und bietet Werbetreibenden aufmerksamkeitsstarkeWerbeplätze, um ihre Werbebotschaften mit der Strahlkraft desFußballs und der besonderen Begeisterung für die WM bereits imVorfeld zu verbinden. Mit der Sonderprogrammierung erreichenWerbekunden eine kaufkräftige, gut gebildete Männer-Zielgruppe. DasUmfeld ist insbesondere für Marken interessant, die kein offiziellerSponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft sind und um vom Hype unddem Image des globalen Sporthighlights zu profitieren. Buchbar sindalle gängigen Sponsoring- und Werbeformate fürs Pay-TV, Free-TV undfür die digitalen Plattformen auf Sky.Weitere Informationen zum Mediaangebot sind unterhttp://bit.ly/2pvgQdx zu finden.Weitere Informationen zu HISTORY: www.history.de /www.facebook.com/history / www.instagram.com/history_de#historyoffootball #fussballseelePressekontakt HISTORY:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.dehistory.deSebastian WilhelmiDirector Marketing & CommunicationsTel.: 089/38199-730E-Mail: sebastian.wilhelmi@aenetworks.dehistory.dePressekontakt Sky Deutschland:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869E-Mail: jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell