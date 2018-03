Unterföhring (ots) -- Globales TV-Event "History of Football": HISTORY zeigt imVorfeld der FIFA Fußball-WM in mehr als 160 Ländern 14 Tage rund umdie Uhr eine exklusive Programmierung zum Thema Fußball mitzahlreichen Premieren.- Im Rahmen einer Kooperation zwischen HISTORY und Sky Deutschlandsind ausgewählte Sendungen von "History of Football" vom 3. bis 10.Juni immer täglich ab 17 Uhr und 23 Uhr auch auf Sky Sport News HD zusehen.- Am 3. Juni zeigt Sky Sport News HD auch die von HISTORYeigenproduzierte Dokumentation "Deutschland - Deine Fußballseele" mitWigald Boning, die somit kurz nach der Deutschlandpremiere aufHISTORY ihre Free-TV-Premiere feiern wird.- Sky Media vermarktet das emotionalste Werbeumfeld im Vorfeld derFIFA Fußball-WM 2018 auf HISTORY und Sky Sport News HD.HISTORY und Sky Deutschland schließen eine Kooperation zurFußball-WM in Russland. Im Rahmen der Zusammenarbeit werdenausgewählte Sendungen der Sonderprogrammierung "History of Football",die vom 28. Mai bis 10. Juni rund um die Uhr auf HISTORY gezeigtwird, zusätzlich auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Die HISTORY-Sendungen zum Thema Fußball werden auf Sky Sport NewsHD vom 3. bis zum 10. Juni täglich immer um 17 Uhr und in derWiederholung um 23 Uhr ihre Free-TV-Premiere feiern, darunter auch am3. Juni die von HISTORY eigenproduzierte Dokumentation "Deutschland -Deine Fußballseele" mit Wigald Boning. HISTORY und Sky Deutschlandbieten ihren Zuschauern somit die Möglichkeit, sich auf dasFußballereignis des Jahres einzustimmen.Im Rahmen des globalen TV-Events "History of Football" zeigtHISTORY in mehr als 160 Ländern weltweit vom 28. Mai bis zum 10. Junirund um die Uhr ausschließlich Sendungen zum Thema Fußball, neben"Deutschland - Deine Fußballseele" auch zahlreiche internationaleEigenproduktionen wie die Doku-Reihen "Magische WM-Momente - Tore,Träume und Triumphe" ("History's Greatest Moments in Football") und"Geliebt, gehasst, gefeuert - Legendäre Fußballtrainer" ("FootballGod-fathers"). Für das globale TV-Event von HISTORY standeninternationale Profi-Fußballer wie David Villa, der Schirmherr von"History of Football" ist, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Gary Lineker,Lothar Matthäus oder Pelé vor der Kamera.Sky Media vermarktet das globale 14-tägige TV-Event "History ofFootball" und bietet Werbetreibenden aufmerksamkeitsstarkeWerbeplätze, um ihre Werbebotschaften mit der Strahlkraft desFuß-balls und der besonderen Begeisterung für die WM bereits imVorfeld zu verbinden. Mit der Sonder-programmierung erreichenWerbekunden eine kaufkräftige, gut gebildete Männer-Zielgruppe. DasUmfeld ist insbesondere für Marken interessant, die kein offiziellerSponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft sind und um vom Hype unddem Image des globalen Sporthighlights zu profitieren. Buchbar sindalle gängigen Sponsoring- und Werbeformate fürs Pay-TV, Free-TV undfür die digitalen Plattformen auf Sky.Weitere Informationen zum Mediaangebot sind hier zu finden.Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de,www.facebook.com/history sowie unter www.instagram.com/history_de zufinden.#historyoffootball #fussballseeleÜber HISTORY:HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentationen über besondereMenschen und Ereignisse. Das Programm zeigt täglich, dass Geschichtein der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geschrieben wird.Die vielfach preisgekrönten Sendungen von HISTORY repräsentierenhöchstes Produktionsniveau und setzen Maßstäbe für die moderneTV-Dokumentation. HISTORY wird im deutschsprachigen Raum von A+ENetworks Germany betrieben. Zu teils preisgekröntenEigenproduktionen, die A+E Networks Germany für das deutschsprachigeHISTORY-Publikum realisierte, zählen "Die Legion: Deutscher Krieg inVietnam", "Die Befreier" und "Guardians of Heritage - Hüter derGeschichte". In deutscher Sprache ist der Sender als Pay-TV-Angebotvia Kabel, Satellit, IP- und Mobil-TV empfangbar. WeitereInformationen zum Empfang und zum Sender finden sich unterwww.history.de, www.facebook.com/history sowie unterwww.instagram.com/history_deÜber A+E NETWORKS:Die Pay-TV-Sender HISTORY und A&E werden im deutschsprachigen Raumvon A+E Networks Germany betrieben und vermarktet. A+E NetworksGermany wird vertreten durch die The History Channel (Germany) GmbH &Co. KG. A+E Networks ist ein globales Medienunternehmen, daswelt-weit mehr als 360 Millionen Menschen erreicht und 89 Sender inüber 200 Ländern und 41 Sprachen betreibt. A+E Networks zählt zu deninternational führenden Produzenten im Bereich Factual Entertainmentmit exklusiven Serien und Doku-Reihen wie "Alone", "Aufstand derBarbaren" und "60 Days In". Aus den 2014 gegründeten A+E Studiosgingen darüber hinaus fiktionale Erfolgsserien wie "Roots" hervor. Zuteils preisgekrönten Eigenproduktionen, die A+E Networks Germany fürdas deutschsprachige Publikum realisierte, zählen "Der elfte Tag -Die Überlebenden von München 1972", "Die Legion: Deutscher Krieg inVietnam", "Die Befreier", "Protokolle des Bösen" und "Guardians ofHeritage - Hüter der Geschichte".Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt HISTORY:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas Finke Head of Press & PR Tel.: 089/38199-731 E-Mail:nicolas.finke@aenetworks.de history.deSebastian WilhelmiDirector Marketing & Communications Tel.: 089/38199-730 E-Mail:sebastian.wilhelmi@aenetworks.dePressekontakt:Pressekontakt Sky Deutschland:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869E-Mail: jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell