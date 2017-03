HISTORY Deutschland produziert neue Doku-Reihe mit Hannes Jaenicke zur Bedeutung kulturellen Erbes (FOTO)

München (ots) -- Der Schauspieler, Autor und Aktivist Hannes Jaenicke reist fürdie neue HISTORY-Eigenproduktion von Emanuel Rotstein um dieWelt- Soeben begannen im Flüchtlingscamp Zaatari in Jordanien dieDreharbeiten, die unter anderem in Israel, Kanada, den USA undBosnien fortgesetzt werden- Hannes Jaenicke wird durch weitere prominente Mitstreiterunterstützt, darunter Christian Berkel, Ulrike Folkerts, ClemensSchick, Katarina Witt und Esther Schweins- "Guardians of Heritage - Die Hüter der Geschichte"(Arbeitstitel) ist in drei einstündigen Teilen ab 26. November2017 als exklusive TV-Weltpremiere auf HISTORY zu sehenHISTORY Deutschland realisiert mit "Guardians of Heritage - DieHüter der Geschichte" (Arbeitstitel) eine neue eigenproduzierteDoku-Reihe. Der Schauspieler, Autor und Aktivist Hannes Jaenickenimmt darin die Angriffe auf die Kulturstätten von Palmyra, Ninevehund Nimrud zum Anlass, sich auf eine Reise um die Welt zu begeben undder Frage auf den Grund zu gehen, wie die Menschen ihre kulturelleIdentität erhalten können. Diese Reise führt ihn unter anderem zu denVereinten Nationen in New York, der UNESCO in Paris, demHolocaust-Museum in Washington und zur Stiftung PreußischerKulturbesitz nach Berlin. Dabei trifft er Menschen, die sich für denErhalt kultureller Vielfalt einsetzen, und spricht mit ihnen über ihrEngagement und ihre Projekte.Emanuel Rotstein, Director Production von HISTORY Deutschland undAutor sowie Executive Producer der neuen Doku-Reihe von HISTORY: "Inder Dokumentation wollen wir den Fragen nachgehen, was die Zerstörungvon Kultur und Geschichte, wie wir sie momentan in Syrien und demIrak miterleben, für uns alle bedeutet und wie wir das kulturelleErbe und das Wissen um unsere Geschichte für künftige Generationenerhalten können. Die dreiteilige Dokumentation wird den Kampf inJetztzeit und in dramatischer Weise illustrieren. Dabei wird HannesJaenicke auf seiner Mission von prominenten Mitstreitern unterstützt,die sich bereits als engagierte Persönlichkeiten einen Namen gemachthaben und bereit sind, weltweit Menschen zu treffen, die Opfer vonkulturellem Genozid geworden sind und sich für den Erhalt ihrerKultur und Geschichte stark machen." Mit den Schauspielern UlrikeFolkerts, Christian Berkel, Clemens Schick und Esther Schweins sowieder zweifachen Olympiasiegerin Katarina Witt konnten prominenteUnterstützer gewonnen werden.Die Dreharbeiten zur neuen Eigenproduktion von HISTORY begannen amvergangenen Freitag in Jordanien, wo im Flüchtlingscamp von Zaatarimehr als 80.000 syrische Flüchtlinge leben. Hannes Jaenicke besuchteeine Gruppe geflüchteter Kinder, die dort in Syrien zerstörteBauwerke in Miniaturform nachbauen, um ihre syrischen Wurzeln nichtzu vergessen und zu lernen, was ihre Kultur auszeichnet.Zu weiteren Drehorten der neuen Doku-Reihe zählen Afghanistan, derTempelberg in Jerusalem, das Reservat der Quinault-Indianer imNordwesten der USA, den ersten amerikanischen Klimaflüchtlingen,Vancouver, wo die Geschichte der Überlebenden der so genannten"Residential Schools", den Indianer-Internaten, erzählt wird, und dieBibliothek von Sarajewo, die Vijecnica, die im Bosnien-Krieg zerstörtwurde und seit der Rekonstruktion aus Förderungsmangel leersteht.Zusätzlich stellt die Dokumentation Analogien zur deutschenGeschichte her.Hannes Jaenicke: "Man sagt, dass die Kultur das erste Opfer einesKrieges ist. Und das stimmt auch. Wir können nicht mehr tatenloszusehen, wie unser gesamtes kulturelles Erbe Gefahr läuft, vor dieHunde zu gehen. Dabei geht es nicht nur um Kriegsgebiete wie Syrienoder Afghanistan, wo jahrtausendealtes Kulturgut mutwillig zerstörtwurde - es ist auch der langsame und oftmals schleichende kulturelleGenozid an den Tibetern oder den First Nations in Kanada oder denAmerican Indians. Die Kultur ist die Grundlage des menschlichenZusammenlebens, die Grundlage unserer Zivilisation. Ein Angriff aufsie ist ein Angriff auf unser Leben. Die Menschheitsgeschichte zeigt:Wo Kultur mutwillig zerstört wird, wo Erinnerungen und Traditionen,Bräuche und Sprachen ausgelöscht werden, ist Völkermord nicht weit.Der Kampf um die Kultur ist ein Kampf für den Frieden und um dieZukunft der Menschheit, ein Kampf, der uns alle etwas angeht."HISTORY Deutschland realisiert "Guardians of Heritage - Die Hüterder Geschichte" (Arbeitstitel) inhouse. Als Produzent, Autor undRegisseur ist Emanuel Rotstein, Director Production von HISTORY unddem Schwestersender A&E im deutschsprachigen Raum, für die neueDoku-Reihe verantwortlich. Als weiterer Regisseur ergänzt RaphaelLauer und als weitere Autorin Petra Thurn das HISTORY-Team."Guardians of Heritage - Die Hüter der Geschichte" (Arbeitstitel)ist ab 26. November 2017 als exklusive TV-Weltpremiere auf HISTORY zusehen.Mit dem neuen Doku-Projekt setzt A+E Networks Germany sein bereitsseit 2005 bestehendes Engagement im Bereich deutscherEigenproduktionen für seine Sender HISTORY und A&E (ehemals TheBiography Channel) fort. Das aufwendige Produktionsniveau,internationale Drehorte, prominente Darsteller und hochkarätigeSprecher spiegeln die hohen Qualitätsansprüche des US-Mutterhauseswider. 