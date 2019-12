HIPPOLOGICA setzt Reitsport auf der Grünen Woche in Szene (FOTO)

Berlin (ots) -- Drei Tage voller Wettbewerbe in den Disziplinen Springen,Dressur, Voltigieren und Zweispännerfahren- Ausprobieren: Kinder-Mitmach-Angebote für HobbyHorsingEin furioses Finale mit extra vielen klimafreundlichen PS - das bietet dieHIPPOLOGICA, das Reitsport-Event der Grünen Woche, vom 24. bis 26. Januar 2020auf dem Berliner Messegelände. Zum dritten Mal beherbergt die Grüne Woche dasgrößte Hallen-Reitsportturnier der Hauptstadt. Neben Wettbewerben in denBereichen Springen, Voltigieren, Dressur und Zweispännerfahren gibt es in diesemJahr eine ganz besondere Mitmach-Aktion für Kinder. Sie können einmal selbst inden Reitring steigen und auf einem Steckenpferd den neuen Trendsport HobbyHorsing ausprobieren.Spitzensport: Volles Programm im HIPPODROMAuf Einladung des Landesverbands Pferdesport Berlin-Brandenburg e. V. (LPBB)treten die besten Reitsportler aus der Region und umliegenden Bundesländerngegeneinander an. Highlight ist der Große Preis der HIPPOLOGICA, dertraditionell am letzten Messetag vergeben wird. Um den Pokal reiten unteranderem die aktuellen Berlin-Brandenburger Meisterschaftsbesten Max-HilmarBorchert, Laura Strehmel und Steffen Krehl mit.Weitere sportliche Highlights sind der HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup und dasKombinierte Hindernisfahren für Zweispänner. Hier geht unter anderem derdiesjährige Vize-Weltmeister Sandro Koalick, an den Start.Höhepunkte in der Dressur sind das Finale des Nürnberger Burg-Pokals derJunioren und der Führzügel-Pokal."Wir haben mit der Grünen Woche eine perfekte Bühne gefunden, um immer mehrMenschen für den Reitsport zu begeistern - durch das qualitativ hochwertigeProgramm und das atmosphärische Live-Erlebnis", sagt Peter Fröhlich,Geschäftsführer, LPBB. "Unsere Reiterinnen und Reiter, Fahrer und Voltigiererzeigen vor Ort, was die Faszination Pferdesport ausmacht."Manege frei für Hobby HorsingDieses Jahr feiert eine neue Trendsportart auf der HIPPOLOGICA Premiere. HobbyHorsing stammt ursprünglich aus Finnland. Anstatt auf Pferden aus Fleisch undBlut reiten die meist jungen Sportler auf Steckenpferden. Auf der HIPPOLOGICAführt Tina Twelkmeyer vom LPBB in den neuen Trend ein. Kinder und Jugendlichekönnen den Parcours im großen Reitring selbst ausprobieren. Die Mitmach-Aktionwird einmal täglich angeboten. Weitere Informationen sind im Programmflyer derHIPPOLOGICA erhältlich.Viel Pferd & mehrFür Pferdefreunde und Naturverbundene lohnt sich der Besuch der HIPPOLOGICAgleich doppelt. Denn die Eintrittskarte zum Reitsport-Event berechtigt zumBesuch der gesamten Grünen Woche. Hier gibt es ein vielfältiges Angebot rund umdie Themen Tier und Natur. Besucher erwartet auf dem Erlebnisbauernhof in Halle3.2 unter anderem ein virtueller Hofbesuch, in dem man mit Hilfe von AugmentedReality drei Betriebe kennenlernen kann. Die Erlebniswelt Heimtiere in Halle 26cinformiert zu behaarten, schuppigen und gefiederten tierischen Hausgenossen.Hier erklären Profi-Imker alles zum Thema Bienenhaltung. Erfahrene Züchterführen in die Aufzucht und Haltung von Alpakas ein. Für Waldfreunde lohnt sichein Besuch in der neuen Messehalle 27. Förster zeigen hier, wie nachhaltigeWald- und Forstwirtschaft funktioniert. Die Berliner Forsten bieten wieder dasKlettern in einer großen Kiefer, fast bis an die Hallendecke, an. Der DeutscheJagdverband informiert über den Lebensraum Feldflur.Umfangreiche Informationen zu den Tickets, Anfahrt und Veranstaltungsprogrammstehen auf der Website www.hippologica.de zur Verfügung.Aktuelle Fotos finden Sie hier: www.hippologica.de/Presse/PressefotosÜber die HIPPOLOGICA:Das Hallenreitsportevent Nummer eins in der Hauptstadt findet seit 2018 zumAbschluss der Internationalen Grünen Woche auf dem Messegelände in Berlin statt.Pressekontakt:HIPPOLOGICAChristine FrankePR ManagerTel.: +4930 3038-2275christine.franke@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4456448OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell