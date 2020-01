HIPPOLOGICA: Drei Tage Reitsport der Spitzenklasse (FOTO)

Berlin (ots) -- HIPPOLOGICA findet zum dritten Mal im Rahmen der Grünen Wochestatt- André Thieme - Vorjahressieger des Großen Preises der HIPPOLOGICA -tritt zur Titelverteidigung anVom 24. bis 26. Januar 2020 findet mit der HIPPOLOGICA das größteHallenreitsportevent der Hauptstadt statt. Auch in diesem Jahr treten die bestenSportler aus der Region und umliegenden Bundesländern gegeneinander an. Dasumfangreiche Programm bietet elf Wettbewerbe in den Bereichen Springen, Fahren,Dressur und Voltigieren. Auch für die dritte Ausgabe der HIPPOLOGICA alsReitsportevent der Grünen Woche haben sich wieder namhafte Sportler aus derRegion angemeldet.Als einer der erfolgreichsten Springsportler Deutschlands wird André Thieme (RFVPlau am See) auf der HIPPOLOGICA teilnehmen. Thieme konnte in den beidenvergangenen Jahren den Großen Preis der HIPPOLOGICA gewinnen und hat in diesemJahr die Chance, das Triple perfekt zu machen. Das zu verhindern versucht unteranderem der amtierende Landesmeister Herren, Max-Hilmar Borchert (ReitvereinStechlin-Menz). Außerdem wartet der Landesverband Berlin-Brandenburg mitweiteren Landesmeisterinnen auf: An den Start gehen Maren Hoffmann (JumpingArena Gadow) als Landesmeisterin Junge Reiter (U21) und Johanna Zander-Keil (TSGBerlin-Kladow), die Landesmeisterin Junioren (U18) und Landesmeisterin Damen.Für die Masters im Fahren geht Sandro Koalick (RFV Drebkau Raakow), Einzel-Vize-und Mannschafts-Bronze-Weltmeister im Zweispännerfahren an den Start. AuchTorsten Koalick (RFV Drebkau Raakow), ebenso WM-Teilnehmer und Mitglied imBundeskader tritt in diesem Jahr wieder an.Höhepunkte in der Dressur ist das Finale des Nürnberger Burg-Pokals derJunioren. Hier treten die besten zehn Reiter an, die sich auf denvorangegangenen Turnieren für das Finale qualifiziert haben.Im HIPPOLOGICA Voltigier-Cup starten die amtierenden Deutschen Vizemeister imDoppelvoltigieren, Diana Harwardt und Peter Künne (RV Integration Bernau). ImEinzel der Junioren treten unter anderem Ronja Kähler (VRG SchäferhofBergholz-Rehbrücke) und Julian Kögl (RC Grunewald) an. Beide sind amtierendeU18-Weltmeister im Doppelvoltigieren."Die gute Resonanz unter unseren Spitzenreitern und dem Nachwuchs zeigt uns,dass die HIPPOLOGICA sich auch als Reitsportevent der Grünen Woche imTerminkalender Berlin-Brandenburg etabliert hat", sagt Peter Fröhlich,Geschäftsführer, Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. (LPBB). "Füralle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es immer wieder ein besonderes Erlebnis,vor der großen Zuschauerkulisse aufzutreten und auf der Grünen Woche zu zeigen,was die Faszination Pferdesport ausmacht."Besucherinformationen im ÜberblickDie HIPPOLOGICA findet vom 24. bis 26 Januar in den Hallen 25 und 26 auf demBerliner Messegelände statt.ÖffnungszeitenGeöffnet ist die Messe vom 24. bis 26. Januar für Fach- und Privatbesuchertäglich von 10 bis 18 Uhr, am "Langen Freitag" (24.1.) von 10 bis 20 Uhr.EintrittskartenDie Tageskarte kostet 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten sind am Freitag und Samstag für zehnEuro erhältlich. Das Sonntagsticket (26.1.) kostet zwölf Euro. Gruppen abzwanzig Personen zahlen für die Tageskarte pro Person zwölf Euro, Schülergruppenmit Schulbescheinigung vier Euro pro Schüler. Die Grüne Woche-Dauerkarte ist für42 Euro erhältlich. Die Eintrittskarten für die HIPPOLOGICA berechtigenebenfalls zum Besuch der Grünen Woche. Auch Eintrittskarten der Grünen Wocheberechtigen zum Besuch der HIPPOLOGICA. Alle Infos zur Onlinebuchung vonEintrittskarten unter https://www.hippologica.de/Besucher/Tickets/Anfahrt mit öffentlichen VerkehrsmittelnZum schnellen Zugang zu den Hallen 25 und 26 empfiehlt es sich, den Eingang ander neuen Halle hub27 oder alternativ den Eingang Messe Süd (beides an derJafféstraße) zu nutzen. Da nur wenige Parkplätze rund ums Messegelände zurVerfügung stehen, empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:S-Bahn S3 und S9 bis zum Bahnhof Messe Süd.Weitere Informationen sowie das Programm stehen auf der Websitewww.hippologica.de zur Verfügung.Über die HIPPOLOGICA:Das Hallenreitsportevent Nummer eins in der Hauptstadt findet seit 2018 zumAbschluss der Internationalen Grünen Woche auf dem Messegelände in Berlin statt.Pressekontakt:Christine FrankePR ManagerTel.: +4930 3038-2275c.franke@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4497143OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell