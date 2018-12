NEW YORK (dpa-AFX) - Am Kassamarkt für US-Staatsanleihen findet am Mittwoch kein Handel statt.



Die Berichterstattung entfällt. In den USA herrscht nationale Staatstrauer wegen des Todes des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush. Die US-Finanzmärkte bleiben daher geschlossen./jkr/bgf/fba