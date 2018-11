HINWEIS: Kein Handel wegen Feiertag 'Thanksgiving'

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienbörsen findet am Donnerstag wegen des Feiertags "Thanksgiving" kein Handel statt.



An diesem Freitag schließt die Wall Street bereits um 19.00 Uhr und damit drei Stunden früher als üblich./la/jha/