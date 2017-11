HIGH END ON TOUR: Regionale Publikumsmesse für Musik- und Technikliebhaber / Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember 2017 RuhrCongress Bochum / Der Eintritt ist frei (FOTO)

Wuppertal (ots) -Audio- und Multimedialösungen, analog und digital. Die Palette anvorgeführter Technik ist breit.Auch wenn gewiss die Musik das essentielle und treibende Elementder Audio-Welt ist, sollte man die hinter der Musikwiedergabestehende Technik nicht geringschätzen. Hier bei der HIGH END ON TOURkann man die Objekte der Begierde einmal in Natura hören und auchhautnah mit allen Sinnen erleben und begreifen. Brillant verarbeiteteVerstärker oder Lautsprecher muss man einfach auch mal anfassen, umdie Liebe zum Detail zu erfahren, die ihre Entwickler investieren.Egal ob intelligente drahtlose Musiksysteme, ein Paar neue Kopfhöreroder einen stylischen Plattenspieler. Die Messe HIGH END ON TOURbietet die ganze Vielfalt der Wiedergabemöglichkeiten. Hier kann derBesucher optimale Audio- und Multimedialösungen erleben, egal ob füranaloges oder digitales Abspielen und auch für jeden Geldbeutel.Wie macht hören Spaß - Auf der HIGH END ON TOURkönnen die Besucher in die Klangwelt eintauchenIn Bochum stehen insgesamt 18 Vorführräume für Musikpräsentationenzur Verfügung. Neben den aktiven Vorführungen sind in einem separatengroßen Ausstellungsraum auch Vertreter der Firmen und besonderskompetente regionale Fachhändler mit Informationsständen ansprechbarund beantworten gerne alle Fragen. Zum jetzigen Zeitpunktpräsentieren sich schon 38 Aussteller mit über 80 Marken. Darüberhinaus wird auch wieder die Fachpresse der Audio-Branche dabei sein,um mit den Besuchern in angenehmer Atmosphäre über das Thema HiFi zudiskutieren.Veranstaltung: HIGH END® ON TOUR"UNTERHALTUNGSELEKTRONIK ERLEBEN"Ort: RuhrCongress BochumStadionring 2044791 BochumÖffnungszeiten:Samstag, 02. Dezember 2017, 10:00 bis 18:00 UhrSonntag, 03. Dezember 2017, 10:00 bis 16:00 UhrVeranstalter: HIGH END SOCIETY SERVICE GMBHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 (202) 70 20 22Telefax: +49 (202) 70 37 00E-Mail: Info@HighEndSociety.deInternet: www.HighEndSociety.deFacebook: www.facebook.com/HighEndSocietyTwitter: http://twitter.com/highendsocietyKontakt:Dipl.-Ök. Renate PaxaPresse- & Öffentlichkeitsarbeit der HIGH END SOCIETYTelefon: +49 (202) 70 20 22E-Mail: Renate.Paxa@HighEndSociety.deOriginal-Content von: HIGH END SOCIETY SERVICE GmbH, übermittelt durch news aktuell