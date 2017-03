HIGH END 2017 - Die weltweite Leitmesse der Audiobranche (FOTO)

Wuppertal (ots) -Die Messe HIGH END als international wichtigster Branchentreff derAudio-IndustrieVom 18. bis 21. Mai 2017 ist es wieder so weit: Dann öffnet dieweltweit größte Audiomesse ihre Pforten auf dem Münchner MOC-Gelände.Die HIGH END ist unangefochten der internationale Treffpunkt fürAudioliebhaber und seit vielen Jahren eine feste Institution. Sie istdie älteste und größte Messe dieser Art und hat sich in über dreiJahrzehnten fest etabliert.In diesem Jahr findet sie bereits zum 36. Mal in Folge statt. DieHIGH END ist sowohl für kleine Manufakturen wie auch für Audiomarkenvon Weltrang das wichtigste Branchenevent. Im letzten Jahrpräsentierten mehr als 500 Aussteller aus über 40 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen. Delegationen aus allen Teilen der Weltreisen nach München, um sich einen Markt- und Branchenüberblick zuverschaffen. Die Messe gilt inzwischen ohne Zweifel weltweit alszentraler und etablierter Drehpunkt der Branche, denn hier treffensich jedes Jahr Hersteller, Importeure, Vertriebe, Zulieferer undHändler aus aller Welt. Im letzten Jahr hat die Messe mit erstmalsmehr als 7.000 Fachbesuchern einen besonderen Meilenstein gesetzt.Die HIGH END zeigt das Beste dessen, was dieUnterhaltungselektronik heute zu bieten hat, und spricht Fachbesuchersowie Endkunden gleichermaßen anMit ihrem breit gefächerten Angebot hat sich die HIGH END als derzentrale Marktplatz der Branche etabliert, denn sie bietet die ganzeVielfalt des Audiomarktes - von analog bis digital. Ob großer oderkleiner Geldbeutel, jüngerer oder älterer Jahrgang, für jedenMusikliebhaber ist etwas dabei. Die Auswahl ist allumfassend: Vonkleinen Systemen für den Einstieg, über traumhaft verarbeitete,exklusive Musikanlagen, Car Sound und Kopfhörer bis hin zu kultigenPlattenspielern und traditionellen Röhrenverstärkern. Die HIGH ENDzeigt die gesamte Bandbreite und bietet auf mehr als 29.000Quadratmetern Ausstellungsfläche eine enorme Produktpalette.Die HIGH END wird von der HIGH END SOCIETY, dem Interessenverbandfür hochwertige Unterhaltungselektronik ausgerichtet, einemIndustrieverband, in dem die wichtigsten Unternehmen der UE-Branchevereint sind.Fakten:Messe:HIGH END® 2017DIE ERLEBNIS-MESSE FÜR EXZELLENTEUNTERHALTUNGSELEKTRONIKOrt:MOC München - Lilienthalallee 4080939 München-FreimannTermin:18. Mai - 21. Mai 2017Fachbesuchertag:Donnerstag, 18. Mai 2017 (nur mit Vorabregistrierung)Öffnungszeiten:18.5.- 20.05.2017 10.00 - 18.00 Uhr21.05.2017 10.00 - 16.00 UhrEintritt:Fachbesucher: 20,00 EUR bei Vorabregistrierung (gültig für alleTage)Publikum:12,00 EUR / Tageskarte (gültig an einem Messetag 19.-21. Mai 2017)20,00 EUR/ 2-Tagesticket (gültig an zwei Messetagen 19.-21. Mai2017)Veranstalter:HIGH END SOCIETY SERVICE GMBHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalPressekontakt:Renate PaxaDipl.ÖkonominPresse- & ÖffentlichkeitsarbeitHIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 Wuppertal-GermanyTelefon: +49 (202) 70 20 22Telefax: +49 (202) 70 37 00E-Mail: Renate.Paxa@highendsociety.deInternet: www.highendsociety.deOriginal-Content von: HIGH END SOCIETY SERVICE GmbH, übermittelt durch news aktuell