HICKMAN SHEARER ARBEITET MIT CA GLOBAL PARTNERS ZUSAMMEN, UM VERMÖGENSWERTE IM AUFTRAG DER VERWALTER VON ARENA TELEVISION LIMITED ZU VERKAUFEN

London (ots/PRNewswire) -CA Global Partners (https://www.cagp.com/) - ein weltweit führendes Unternehmen für Vermögensverwaltung und Kapitalrückgewinnung, und Hickman Shearer (https://hickman-shearer.co.uk/) - ein führendes Unternehmen für die Bewertung, das Management und den Verkauf von gebrauchten Anlagen, gaben heute bekannt, dass sie im Auftrag von Kroll LLP, dem Verwalter von Arena Television Limited (in Administration), eine Live- und Online-Auktion einer Auswahl von über 3.000 hochwertigen und gut gewarteten Außenübertragungs- und TV-Produktionsanlagen durchführen werden.Die Vermögenswerte, zu denen Außenübertragungsanhänger und starre Lastwagen, Kamerakanäle von Sony und Grass Valley, Objektive von Canon und Fujinon, EVS sowie Ton- und Bildtechnik gehören, werden im Rahmen eines Verhandlungsverkaufs und einer Online- und Vor-Ort-Auktion über einen Zeitraum von drei Tagen verkauft, die am 22. Februar 2022 beginnt. Der vollständige Katalog der Vermögenswerte wird in den kommenden Wochen online verfügbar sein, und die Gegenstände werden vor der öffentlichen Auktion vor Ort zu sehen sein.Hickman Shearer und CA Global Partners vereinen jahrzehntelange Erfahrung im Kauf, Verkauf, Betrieb und der Bewertung von Vermögenswerten in der Industrie- und Handelsbranche in Australien, Großbritannien, Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.„Diese Partnerschaft stellte für Kroll LLP eine Komplettlösung dar, die erstklassige Dienstleistungen im Bereich der Bewertung und Veräußerung von Vermögenswerten mit der Sicherheit von Rückflüssen für die Gläubiger von Arena Television kombinierte", sagte Tim Chapman, Managing Director von Hickman Shearer. „Dies ist eine wirklich einmalige Gelegenheit, Ausrüstung aus der Schließung eines großen britischen Unternehmens im Bereich der Außenübertragung zu erwerben. Obwohl die Auktionen in Großbritannien stattfinden, wird erwartet, dass der Verkauf ein weltweites Publikum von Kaufinteressenten anziehen wird, um unserem Kunden ein Maximum an Erlösen zu bieten", sagte Dan Main, EMEA-Direktor von CA Global Partners.Eine detailliertere Liste der Objekte und die Möglichkeit, sich für die Auktion zu registrieren, finden Sie unter arenatvsale.com.Anfragen zur Auktiontchapman@hickman-shearer.co.ukdmain@cagp.comMedienanfragenivan@imacq.comKontakt:Tim ChapmanHichman Shearertchapman@hickman-shearer.co.uk+44 (0)7508 909961Dan MainCA Global Partnersdmain@cagp.com+44 (0)7422 358348Ivan MacQuistenIMacQivan@imacq.com+44 (0)7842 201292Original-Content von: CA Global Partners, übermittelt durch news aktuell