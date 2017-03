HHVG: Umsetzung des neuen Gesetzes weiterhin unklar (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Am 16. Februar wurde das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzverabschiedet, nach dem die Krankenkassen künftig wieder inbestimmten Fällen Zuschüsse für Brillengläser leisten. DerZentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) moniertjedoch die fehlende Übergangsfrist zur Anpassung an die neueGesetzeslage.Der ZVA hatte bereits in einer Presseinformation (05/2017) daraufhingewiesen, dass nur wenige Betroffene mit hochgradigenFehlsichtigkeiten auf Zuschüsse der Krankenkasse für neueBrillengläser oder Kontaktlinsen hoffen können. Im Zuge dessen warnteder Verband vor zu hohen Erwartungen und allzu optimistischenMedienberichten, die zum Teil den Glauben erweckten, dieKrankenversicherung komme künftig für die gesamte Brille inklusiveFassung auf.Für die geänderte Gesetzeslage liegen keine Übergangslösungen vor.Auch die veraltete Produktgruppe des Hilfsmittelverzeichnisses, inder die Festbeträge für Sehhilfen verankert sind, bedarf einerÜberarbeitung. Bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 müssen daherebenfalls Übergangsregelungen für die Zuzahlung gefunden werden -auch darüber hinaus dürften lange Wartezeiten bei Kostenvoranschlägenwahrscheinlich sein.Es gibt daher intensive Bemühungen der Krankenkassen und des ZVA,zu einer praktikablen Lösung im Interesse der Versicherten zu finden.Der ZVA ist zudem zuversichtlich, dass Augenoptiker weiterhineigenverantwortlich Brillen und Kontaktlinsen verordnen werden, zumalFehlsichtigkeit ja keine Erkrankung ist: "Wir gehen davon aus, dassdie Regelung gemäß § 33 Absatz 5a SGB V auch künftig Anwendung findetund eine ärztliche Verordnung somit ausschließlich dann erforderlichist, wenn eine erstmalige oder erneute ärztliche Diagnose oderTherapieentscheidung medizinisch geboten ist", so ZVA-GeschäftsführerDr. Jan Wetzel.Hinweis an die Redaktionen: Das Foto steht Ihnen zwecksredaktioneller Nutzung dieser Presseinformation zur honorarfreienVerwendung zur Verfügung. Bildhinweis: ZVA/SkamperPressekontakt:Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenLars WandkeAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell