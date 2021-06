HHLA und Cosco Shipping verhandeln über Beteiligung an Terminal Tollerort

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verhandelt mit dem in Hongkong notierten Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited über eine Minderheitsbeteiligung an der HHLA-Tochter Container Terminal Tollerort.



Derzeit berieten die Unternehmen über die kommerziellen und rechtlichen Punkte einer möglichen strategischen Beteiligung, teilte HHLA am Freitag in Hamburg mit. Bislang sei keine rechtsverbindliche Vereinbarung getroffen worden.

Durch die Beteiligung von Cosco Shipping will die HHLA ihre Beziehung mit dem chinesischen Partner stärken und weitere Planungssicherheit für das Container Terminal Tollerort. Dieses solle allerdings auch weiterhin allen Kunden offenstehen, hieß es weiter. Die Aktie legte leicht zu./ngu/jha/