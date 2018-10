HEXO vs. CannTrust – welche ist die bessere Cannabis-Aktie?

Für HEXO Corp. (WKN:A2N455) ging es dieses Jahr steil nach oben. Die Aktie ist um fast 80 % gestiegen, was HEXO zu einer der leistungsstärksten kanadischen Cannabis-Aktien macht. Auch für CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4) lief es alles andere als schlecht. Die Aktie konnte um mehr als 30 % steigen.

Aber welche dieser Cannabis-Aktien ist jetzt die bessere Wahl für Investoren? Vergleichen wir doch mal die beiden direkt miteinander.

Was für HEXO spricht

HEXO kann eine Sache für sich beanspruchen, die zumindest bislang nur ein anderer kanadischer Cannabis-Züchter von sich behaupten kann: eine Partnerschaft mit einem bekannten großen internationalen Getränkekonzern. Molson Coors Brewing hat HEXO von allen Cannabis-Unternehmen als Partner auserkoren. Die beiden Unternehmen planen die Einführung von Getränken, die mit Cannabis angereichert sind.

Aber der Cannabis-Getränkemarkt in Kanada muss vorerst bis zum nächsten Jahr warten. Derweil bietet sich HEXO eine andere große Chance: Kanadas Markt für Cannabis zum Freizeitgebrauch startet am 17. Oktober.

Anfang des Jahres unterzeichnete HEXO (damals noch als Hydropothecary) in der kanadischen Heimatprovinz Quebec einen Liefervertrag für den eben den Markt für Cannabis als Freizeitdroge. Der Deal stellt sicher, dass das Unternehmen über einen Marktanteil von 35 % in Quebec verfügen wird.

Und damit nicht genug. HEXO verfügt über Lieferkanäle in vier weiteren kanadischen Provinzen. Die wichtigste davon ist natürlich Ontario, die bevölkerungsreichste Provinz des Landes. HEXO hat Anfang des Jahres in den Cannabis-Einzelhändler Fire & Flower investiert und geht davon aus, dass dieser eine wuchtige Präsenz im Einzelhandel in den wichtigsten Märkten in ganz Kanada ausbauen kann.

HEXO hat sich bisher vor allem auf den kanadischen Heimatmarkt konzentriert. Das Unternehmen hat jedoch kürzlich angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem griechischen Cannabisunternehmen Qannabos eine Produktionsstätte und ein Distributionszentrum für Cannabis in Griechenland einzurichten. HEXO plant, diesen Standort als Startrampe zu nutzen, um neben Griechenland – wo Anfang des Jahres Cannabis zur medizinischen Verwendung legalisiert wurde, aber noch keine Lizenzen vergeben wurden – weitere europäische Märkte zu erschließen.

Die Nachfrage in Kanada und auf den internationalen Märkten sollte für HEXO kein großes Problem darstellen. Bis Ende 2018 erwartet das Unternehmen eine jährliche Produktionskapazität von 108.000 Kilogramm.

Was hingegen für CannTrust spricht

CannTrust ist ebenfalls eine Partnerschaft mit einem Getränkeunternehmen eingegangen. Im September schloss das Unternehmen eine exklusive Partnerschaft mit Breakthru Beverage, dem größten Vertreiber für alkoholische Getränke in Kanada. Breakthru ist eine strategische Investition in CannTrust eingegangen und baut einen Vertrieb auf, um CannTrusts Cannabis zur Freizeitnutzung auf den Markt zu bringen.

Das Unternehmen hat Lieferverträge für den Marihuana-Markt mit bisher vier kanadischen Provinzen: Alberta, British Columbia, Manitoba und Ontario. CannTrust führte dazu drei neue Marken ein, die sich an diesen Markt richten.

Aber wie sieht es mit den Chancen auf internationalen Märkten aus? CannTrust erfüllt gleich mehrere Voraussetzungen. Das Unternehmen kooperiert mit Stenocare, um medizinisch einsetzbares Cannabis in Dänemark zu verkaufen und hat dort kürzlich die erste Lieferung von Cannabisölen vollendet. CannTrust ist ab sofort der einzige Hersteller, der offiziell nach Dänemark exportieren darf.

CannTrust liefert außerdem medizinisch verwendetes Cannabis bereits nach Australien. Das Unternehmen hofft, in Zukunft für die Medizin verwendbare Cannabisprodukte auch in andere Länder wie Brasilien, Mexiko und zu uns nach Deutschland zu exportieren.

Die Anlage in Niagara umfasst bereits eine Fläche von 450.000 Quadratfuß. Ein Erweiterungsprojekt ist bereits im Gange, das diese Fläche um 600.000 Quadratfuß erweitern wird. CannTrust geht davon aus, die jährliche Produktionskapazität bis 2019 auf weit mehr als 100.000 Kilogramm zu steigern.

Aber welche ist die bessere Cannabis-Aktie?

HEXO und CannTrust sind sich in Sachen Produktionskapazität und Vertrieb auf dem kanadischen Markt für Cannabis zum Freizeitgebrauch recht ähnlich. Ich denke aber, dass HEXO mit seiner Partnerschaft mit Molson Coors einen größeren Vorteil hat. Auf der anderen Seite scheint CannTrust einen Vorteil zu haben, was den Vertrieb in internationale Märkte angeht.

Meiner Meinung nach ist die Bewertung der entscheidende Faktor. Mein Motley Fool-Kollege Sean Williams erachtet CannTrust als eine der drei billigsten reinen Cannabis-Aktien. Ich denke zwar, dass es einige Aktien gibt, die noch bessere Schnäppchen sind, stimme aber trotzdem mit Sean überein, dass CannTrusts Bewertung ziemlich attraktiv ist, wenn man sich mal die anderen Cannabis-Aktien ansieht. HEXO hat viel Potenzial, aber ich denke, das hier CannTrust den Zuschlag bekommt.

The Motley Fool besitzt Aktien von Molson Coors Brewing. Dieser Artikel von Keith Speights erschien am 5.10.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.