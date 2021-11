HEXO: Gerade erst gekauft, jetzt schon entlassen!

Der kanadische Cannabisproduzent HEXO Corp. (NASDAQ:HEXO) (TSX: HEXO) gab am Dienstag bekannt, dass er im Rahmen seiner Integrationspläne nach den jüngsten Übernahmen drei Produktionsstätten in Kanada schließen wird, wovon bis zu 155 Mitarbeiter betroffen sind, berichtet Reuters.

HEXO sagte, dass es die Betriebe in Kirkland Lake und Brantford in Ontario und Stellarton in Nova Scotia schließen wird.

Das in Ottawa ansässige Cannabisunternehmen sagte, dass



