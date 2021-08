HEXO-Aktie: Gerät sie heute unter Druck?

Die Aktien der HEXO Corp (NYSE:HEXO) werden um 20 % niedriger bei 2,56 $ gehandelt, nachdem das Unternehmen ein geplantes öffentliches Angebot angekündigt hat.

Verkauf von Cannabis

HEXO sagt, dass die Konsortialbanken für das Angebot zugestimmt haben, 47.457.628 Einheiten zu einem Preis von 2,95 US$ pro Einheit zu kaufen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von ungefähr 140 Millionen US$ einbringt, vor Abzug der ...



