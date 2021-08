HEXO-Aktie: Fällt nach Umstellung auf NASDAQ weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der Cannabisproduzent HEXO Corp (TSX:HEXO) (NASDAQ:HEXO) debütierte am Dienstag am Nasdaq Capital Market.

Das in Ottawa ansässige Unternehmen hat die Übertragung seiner Börsennotierung von der New Yorker Börse auf die NASDAQ abgeschlossen. Nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche die Preisfestsetzung für ein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von 47,46 Millionen Einheiten zu 2,95 $ pro Einheit bekannt gegeben hatte, brach der Aktienkurs



