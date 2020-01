HEVC Advance gibt bekannt: LG wird Lizenzgeber und Lizenznehmer im HEVC Patent-Pool

Boston (ots/PRNewswire) - HEVC Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gabheute bekannt, dass LG Electronics Inc. (LG) Lizenzgeber und Lizenznehmer imHEVC Advance HEVC/H.265 Patent-Pool geworden ist. Als Lizenzgeber werden nunalle wesentlichen Patente von LG für HEVC/H.265 über den HEVC Advance PatentPool verfügbar sein, der ein transparentes und effizientes Lizenzierungsprogrammfür alle wesentlichen HEVC/H.265 Patente bietet. Als Lizenznehmer erhält LGZugang zu den bei HEVC Advance verfügbaren über 10.000 weltweiten Patenten (undes werden immer mehr), die für die Implementierung des HEVC/H.265Video-Codec-Standards notwendig sind."Wir freuen uns sehr, dass LG sich für HEVC Advance entschieden hat, um seinewichtigen HEVC/H.265 Patente zu lizenzieren", so Peter Moller, CEO von HEVCAdvance. "LG ist eines der größten und wichtigstenVerbraucherelektronik-Unternehmen der Welt. Sie sind führend bei Innovation undgeistigem Eigentum und werden weltweit respektiert. Die Unterstützung von LGstellt einen weiteren großen Schritt in Richtung unseres Ziels dar, IP-Barrierenzu beseitigen und die Vorteile der HEVC-Technologie allen Verbrauchern und allenMarktteilnehmern zugänglich zu machen."Über HEVC AdvanceHEVC Advance ist ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration,das gegründet wurde, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung einesHEVC/H.265-Patent-Pools für die Lizenzierung wesentlicher Patente zu leiten.HEVC Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzmechanismus fürdie von HEVC patentierte Technologie. Weitere Informationen zu HEVC Advancefinden Sie unter www.hevcadvance.com.Pressekontakt:press@hevcadvance.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120729/4486019OTS: HEVC AdvanceOriginal-Content von: HEVC Advance, übermittelt durch news aktuell