Folgende Instrumente werden heute NICHT EX-Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute angezeigt. The following instruments are NOT traded ex dividend today. Due to technical reasons the EX-indicator will be displayed today. ISIN Short Code Name FI0009013429 C1C Cargotec Corp. FI0009007132 FOT Fortum Oyj DK0010274414 DSN Danske Bank A/S