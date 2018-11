HESCO stellt auf der International Security Expo 2018 bahnbrechende Crash-getestete M40 P2 Zugangskontrollbarriere vor

Leeds, England (ots/PRNewswire) -HESCO, führender Hersteller für Design und Entwicklung vonAbwehrprodukten und Perimetersicherheitslösungen fügen zu ihrerTERRABLOCK-Reihe ein weiteres Zugangskontrollprodukt gegen feindlicheFahrzeuge hinzu.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/789534/HESCO_Group_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/789535/HESCO_Rising_Arm_Barrier.jpg2017 führte Hesco TERRABLOCK ein, einen vollständigenoberflächenmontierten Perimeterzaun gegen das Eindringen vonFahrzeugen, der zur Sicherung kritischer Infrastrukturobjekte undstädtischer Anlagen entwickelt wurde. Dieses Jahr kündigte Hesco aufder International Security Expo, Olympia London, die neueSchrankensperre TERRABLOCK RAB (Rising Arm Barrier) vor.TERRABLOCK RAB wurde in Kalifornien einem Aufpralltest unterzogen.Das System wurde dabei in unter sechs Stunden aufgebaut, zusammen mitdem HESCO Energy Transfer System an HESCO erdgefüllte Einheiten. DieSperre, für die keinerlei vorbereitende Bodenarbeiten erforderlichsind, stoppte einen 6800 kg schweren Lastwagen mit einerGeschwindigkeit von 40 Meilen pro Stunde (64 km/h). Die Sperrebrachte das Fahrzeug nach 5 Metern vollständig zum Stehen. So wirdsichergestellt, dass feindliche Folgefahrzeuge nicht auf das Geländegelangen, indem sie um das Fahrzeug herum fahren. Der Balken bliebbeim Aufprall vollständigt intakt.Maggie Horritt, Technology and Production Development Manager beiHesco und Entwicklerin dieser Sperre, verstand, dass der Bedarf nacheiner Schrankensperre besteht, die alle Formen des unbefugtenZutritts verhindern kann."Die TERRABLOCK RAB verfügt über ein einzigartiges Design, das einkontrolliertes Anheben an exponierten Orten ermöglicht und einfeindliches Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 40 Meilen/Stundenstoppen kann. Das manipulationssichere Design schützt denSperrmechanismus vor feindlicher Sabotage. Zusammen mit HESCO-Sperrenoder bereits installierten Systemen ermöglicht TERRABLOCK RAB denkontrollierten Zutritt ohne Kompromisse bei der Sicherheit.Hesco bringt jahrzehntelange militärische Erfahrung in den zivilenSicherheitsmarkt mit und versteht die sich ständig änderndenBedrohungsstufen und den Bedarf nach einer schnellen Lösung, dieMenschen und Einrichtungen schützt, wann immer und wo immer diesnötig ist.Hesco-Vertreter stehen vom 28.-29. November während derInternational Security Expo, Olympia London, Stand G30, zurVerfügung.Informationen zu HescoHesco (http://www.hesco.com ) ist weltweiter Marktführer undInnovator in den Bereichen Verteidigung, Perimeterschutz undSicherheitssysteme, einschließlich Verteidigungssperren, Flutsperren,schnelle Einsatzsysteme, Sicherheitsbunker und kugelsichereSchutzbekleidungHesco steht für Angriffsschutz und wird in der Branche aufgrundseines Einsatzes zum Schutz von Leben, Eigentum und der Umweltgeschätzt, wann immer und wo immer dies nötig ist.Pressekontakt:Presse-/Medienanfragen Ross ThompsonBrand Marketing Directorross.thompson@hesco.com+44(0)113-248-6633Original-Content von: Hesco Group, übermittelt durch news aktuell